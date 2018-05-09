İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin iki öğrencisine TÜGİAD'dan ödül

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin iki öğrencisi Türkiye Genç İşadamları Derneği’nin (TÜGİAD) “Stajyer Girişimciler” yarışmasında projeleri ile birincilik ödülünü elde ederek, yatırım almaya hak kazandı.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 4\'üncü sınıf öğrencileri Sezen Ünlü ve Selenay Eda Ayaz’ın online beslenme ve diyet danışmanlığı hizmetini kapsayan “Dietbucks” isimli projeleri kendilerine ödül getirdi. \"Dietbucks\" adlı girişimleri ile Nisan ayında Türkiye Genç İşadamları Derneği’nin düzenlediği “Stajyer Girişimciler” yarışmasına katılan Ünlü ve Ayaz, birincilik ödülünü elde ederek, girişimleri için yatırım almaya hak kazandı.

Sezen Ünlü ve Selenay Eda Ayaz, kendilerine ödül getiren girişimi şöyle anlattı:

\"Dietbucks, heyecanlı, dinamik daima öğrenmeye açık, kendini geliştiren bir start-up. Online beslenme ve diyet danışmanlığı hizmeti saplıyor. Aynı zamanda marka ve restoranlara özel menü destekleri, menülerinin alerjen ve besin değeri saptamasını yapıyor. Firmaların talepleri doğrultusunda, firma çalışanlarına 1 günlük, 1 haftalık, 1 aylık ve 3 aylık olmak üzere beslenme eğitimi ve workshoplar verilebiliyor. Aynı zamanda uygulaması oldukça pratik, lezzetli ve sağlıklı tariflerini internet sitelerinde ve uygulamalı olarak YouTube kanallarında paylaşıyor. Dietbucks bünyesinde 1 işletmeci, 1 kurumsal iletişim danışmanı, 3 diyetisyen ve 1 uzman diyetisyen bulunuyor.\"

KENDİSİNE ÖZEL MAIL SİSTEMİ BULUNUYOR

Dietbucks’ı diğer online beslenme danışmanlıklarından ayıran unsurun kurumsal bir kuruluş olarak, özel mailleşme sistemi uygulamaları olduğunun altını çizen Ünlü ve Ayaz, uygulamanın sadece online beslenme danışmanlığı değil, bünyesinde beslenme konusuna dair pek çok uygulamayı aynı anda bulunduran, kişilerin kendisini bu alanda daha da geliştirmelerini sağlayan bir proje olduğunu söyledi.

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