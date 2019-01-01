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Yaşam

İstanbul yeni yıla trafiksiz başladı

Yılbaşı tatili sayesinde yollar boş kaldı

01 Ocak 2019 13:51

Yeni yılın ilk gününün sabahında İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 1 oldu. 

1 Ocak’ın resmi tatil olması, İstanbul’da trafiğe de yansırken, TEM Otoyolu, D-100 Kara Yolu ile birçok bağlantı yollarında trafikteki seyreklik dikkat çekti. Metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk olmadığı gözlemlendi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik verilerine göre saat 09.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 1’e kadar düştü. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasında da kentteki tüm yolların 'serbest' anlamına gelen yeşil renkte olduğu görüldü. 

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