-İstanbul yeni yıla Taksim'de "merhaba" dedi İSTANBUL (A.A) - 01.01.2012 - İstanbullular, 2012 yılına, Taksim Meydanı ve Nişantaşı'nda eğlenerek coşku içinde girdi. Aralıklarla yağışın olduğu kentte, yılbaşı için özel olarak ışıklandırılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşmaya başladı. Saatler gece yarısına doğru ilerledikçe hafta sonu kalabalığına yılbaşı yoğunluğu da eklendi. Özellikle İstiklal Caddesindeki eğlence mekanları tamamen doldu. Trafiğe açık tutulan Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlar, Cumhuriyet Anıtı çevresinde toplanıp, yeni yıla hep birlikte geri sayım yaparak girdi. Turistler de kutlamalara katılarak yeni yıl coşkusu yaşadı. Anıta çıkan bazı vatandaşlar slogan atarken, bazı gençler de halay çekti. Bu arada, Türkiye'de yaşayan Libyalı bir grup da Taksim'de Libya ve Türk bayrakları açarak, birlikte yeni yılı kutladılar. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Taksim Meydanı'ndaki komuta merkezi MOBESE aracına gelerek, bir süre çevredeki kameralardan gelen görüntüleri izledi. Çapkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, taciz iddiasıyla iki ve yankesicilik iddiasıyla bir kişinin gözaltına alındığını söyledi. Kutlamalara katılımın, yağış dolayısıyla geçen yıla oranla daha düşük olduğunu ifade eden Çapkın, çalışmalarının iyi bir şekilde devam ettiğini kaydetti. -Nişantaşı'ndaki kutlama- Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi de yılbaşı dolayısıyla ışıklandırılarak, süslendi. Boydan boya kırmızı halı serilen Abdi İpekçi Caddesinde oluşturulan platformda DJ performansları sergilenirken, kutlamaya katılanlar müzik eşliğinde dans ederek, yeni yıl coşkusunu yaşadı. Işık ve lazer şovları düzenlenen, konfeti ve yapay kar yağdırılan Nişantaşı'nda yeni yıla girilirken havai fişek gösterisi de yapıldı. Kutlamalara katılanlar, aralıklarla yağan yağmur sırasında şemsiyelerin yardımıyla ıslanmamaya çalıştı, kimi gençler ise yağmura aldırış etmeden dans ederek eğlendi. Öte yandan, başta Kadıköy Bağdat Caddesi olmak üzere kentin önemli meydan ve merkezlerinde vatandaşlar bir araya gelerek, 2012'yi coşku içinde karşıladı. -Güvenlik önlemleri- İstanbulluların yılbaşını huzur içinde geçirebilmesi için Beşiktaş, Nişantaşı, Bakırköy, Kadıköy ve Taksim'de 5 bin polis görev yaptı. Sadece Beyoğlu İstiklal Caddesi ve çevresinde 2 bin 500 polis görev aldı. Bunlardan 600'ü güven timlerinden oluştu. Noel Baba, ayakkabı boyacısı, çöpçü ve simitçi kılığındaki polisler, meydana gelebilecek olumsuz olaylara anında müdahale etmek amacıyla sürekli çevreyi gözetledi. HD kalitesindeki yaklaşık 150 kamerayla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi sürekli izlenirken, kameraların bağlı olduğu komuta merkezi MOBESE aracı da Taksim Meydanı'nda konuşlandırıldı.