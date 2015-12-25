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Yaşam

İstanbul, yeni yıla kar yağışıyla girecek

Meteoroloji verilerine göre, sisli hava İstanbul'da 3 gün boyunca etkisini sürdürecek

25 Aralık 2015 19:16

Meteorolojiden İstanbul'u ilgilendiren önemli bir uyarı geldi. İstanbul'da sis 3 gün daha devam edecek. Önümüzdeki hafta ise soğuk ve yağışlı geçecek. 

İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan ve gün içinde devam eden sis önümüzdeki 3 gün boyunca etkisini sürdürecek. Pazartesi'den itibaren Poyraz rüzgarının etkisiyle sıcaklıklar düşerken Poyraz beraberinde yağış da getirecek. İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü karla karışık yağmur, cuma günü yani 1 Ocak'ta ise kar bekleniyor.

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