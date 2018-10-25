İstanbul Yeni Havalimanı'nda gürültü önlemi alındı

Gökhan Artan / İstanbul, 25 Ekim (DHA)-29 Ekim\'de resmi açılışı yapılacak olan uçak ve yolcu trafiği ile de dikkat çekecek İstanbul Yeni Havalimanı\'nda(İYH) gürültü önleme usulleri uygulanacak.Buna göre uçakların motor çalıştırılmadan en erken 10 dakika önce yüksek düzeyde gürültü oluşturan yedek güç ünitelerini (APU) başlatılmasına izin verilecek.

Tüm etapları tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasiteli olacak İstanbul Yeni Havalimanı\'nda uçak hareketliliği de dikkat çekici rakamlara ulaşacak.Günde binlerce uçağı ağırlayacak olan ve tüm etapları tamamlandığında günde 3 bin 500 uçağın kullanabileceği İstanbul Yeni Havalimanı\'nda da gürültü önlemleri alındı.Bu doğrultuda uçak yedek güç üniteleri (APU) yüksek düzeyde gürültü ve önemli emisyonlar oluşturduğundan,İYH’de çevresel gürültünün etkilerini en aza indirmek için planlamadan uygulama aşamasına kadar önlemler alındı. Yedek güç ünitelerin(APU) operasyonel ihtiyaçları karşılamak için gerekli olan mutlak minimum süre ile tutarlı bir şekilde kullanılmasını sağlamanın Havayolu İşletmecileri ve Yer Hizmetleri\'nin sorumluluğunda olduğu İYH için hazırlanan gürültü önleme usulleri\'nde belirtildi. Bu kapsamda, tüm gelen uçakların, yerleştirme sırasında derhal sabit elektrikli yer güç ünitelerine (FEGP) bağlanması istendi.

10 dakika önce başlatacaklar

Tüm giden uçakların motor çalıştırılmadan en erken 10 dakika önce yedek güç ünitelerini (APU) başlatılmasına izin verileceği vurgulandı.İYH’da sabit elektrikli yer güç üniteleri ile desteklenen alanlarda yedek güç üniteleri ve yer güç ünitesi (GPU) kullanımı yasaklandı. Yolcu körüklerine (PBB) yanaşan uçaklar için yedek güç üniteleri (APU) ve yer güç ünitesi

(GPU) kullanımı yasaklandı.Yedek güç üniteleri kullanımının mecburi olduğu durumlarda APU ihtiyacını azaltmak ya da ortadan kaldırmak için uçaklara güç beslemesi sağlanması için mümkün olan durumlarda, yakma enerjili alternatiflerden ziyade, (yerinde üretilen elektrik yerine şehir şebekesi elektriğinin kullanıldığı) elektrik teçhizat kullanılması önerildi. Bunun yanı sıra İstanbul Yeni Havalimanı sessiz havalimanı konseptiyle yolcularını ağırlayacak. Bazı istisnalar dışında uçağa biniş kapısında anons yapılmayacak. Gidiş seferleri uçak kapısında anons başına en fazla 3 çağrı ile sınırlı olacak. Kişisel anonslar da ise gidiş için en fazla 5 yolcu için anonsların yapılmasına izin verilecek.Özel durumlarda (kayıp eşya,bir yolcunun rotası değişirse vb.)halde bu anonslara izin verilecek.