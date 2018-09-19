İSTANBUL YENİ HAVALİMANI'NDA "DEV YARIŞ"IN PROVASI YAPILDI

Gökhan Artan / İstanbul, (DHA)

İstanbul Yeni Havalimanı’nda 20-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde yapılması planlanan \"dev yarışın\" provası da gerçekleştirildi. Provanın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun kullandığı \"Kawasaki H2R model motosiklet, Formula 1 aracı, spor araçlar, Solotürk F-16 uçağı ve bir iş jeti\" için aynı anda start verildi. Provanın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde Sofuoğlu\'nun provalarda önde olduğu görüldü. F-16 uçağı havalanana kadar Sofuoğlu ön sıralarda yer aldı. Yarış Türkiye’nin ve İstanbul Yeni Havalimanı’nın dünyaya tanıtımına da büyük katkı sağlayacak.

Görüntü Dökümü:

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-Sosyal medyada paylaşılan provadan görüntüler