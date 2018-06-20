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İstanbul Yeni Havalimanı'na yarın ilk inişi Erdoğan yapacak

  İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)  CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın  yapımı devam eden ve 29 Ekim 2018’de açılışı yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’na yarın ilk inişi yapması bekleniyor

20 Haziran 2018 15:25

 

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)  CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın  yapımı devam eden ve 29 Ekim 2018’de açılışı yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’na yarın ilk inişi yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan uçağın da yarın saat 20.30’da İstanbul Yeni Havalimanı’na inmesi planlanıyor. Bu kapsamda havalimanı çevresinde büyük güvenlik önlemleri alındı. Havalimanına yakın noktalarda polis ve jandarma ekipleri nöbet tutarken, geniş güvenlik önlemleri alındı. Alınan önlemler arasında havalimanı ve çevresi uçuş trafiğine kapatılırken, görevli olmayan devlet hava araçları trafikleri ve tüm sivil VFR trafiklerin yaklaşması, girişi ve kalkışı yasaklandığı öğrenildi.

Uçakta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ı yeni havalimanında Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan ve diğer yetkililer karşılayacak. Erdoğan daha sonra havalimanında incelemelerde bulunacak.  

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