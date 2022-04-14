İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı: Sarf malzemeleri yüzde 200 zam gördü

Enflasyonla birlikte yemek fiyatlarında büyük artışlar yaşandığını, yemekte girdi maliyetlerinin yükseldiğini dile getiren İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği (İYSAD) Başkanı Sedat Zincirkıran, yemek sanayicisinin büyük sorun yaşadığını vurguladı.

Bloomberg HT'nin haberine göre; yemek sanayisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zincirkıran, gıda hammaddesi ve yemek sanayisinde kullanılan tüm ürünlerin yüzde 100'e varan fiyatlarla zam gördüğünü belirtti.

"Gıdada ana ürünler ithal"

Tabldot yemek sektöründe, tabaktaki enflasyonun yüzde 120'yi aştığını söyleyen Zincirkıran, "Tabak enflasyonunda büyük artış var. Gıdada ana ürünler ithal. Zaten bunların geldiği ülkelerde fiyat artışı olmuş. Bizde bir de dolar artışı zorluyor" diye konuştu.

Gıda ürünlerinin ihracatının yasaklanmasını istediklerini dile getiren Zincirkıran, temel gıda ürünlerinin ithalata bağlı olması dolayısıyla yemek sanayicisinin sözleşmelerine sadık kalamaz hale getirdiğinden yakındı.

"Yüzde 200'den fazla zam"

Yemek sanayicisinin sorunlarının yalnız gıda hammaddesi ile sınırlı kalmadığını ifade eden Zircirkıran, "Yemekte menülerde bir disipline gittik ama kullandığımız elektrik, kullandığımız doğalgaz, nakliyede artışlar herkesin malumu. Tabaklar için kullanılan kağıt ve plastik gibi sarf malzemeleri, detarjanlar ve benzeri ürünler yüzde 200'den fazla zam gördü.