İstanbul Yeditepe Konserleri’nde sahne alan Muazzez Ersoy:  Cumhurbaşkanımız ne yaparsa yapsın eleştiriliyor, herkes sahne fiyatının altında ücret aldı

Cumhurbaşkanlığı’nın organize ettiği ‘İstanbul Yeditepe Konserleri’nde sahne alan ve aldıkları ücretlerle tartışma konusu olan Muazzez Ersoy, "Cumhurbaşkanımız ne yaparsa yapsın eleştiriliyor, herkes sahne fiyatının altında ücret aldı" dedi.

Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Ersoy, "İstanbul Yeditepe Konserleri’ni eleştirenler, bu sektördeki emekçilerin bir ailesi olduğunu unutmamalı. Cumhurbaşkanımız ne yaparsa yapsın eleştiriliyor. Herkes kendi sahne fiyatının altında ücret aldı. Bana ödenen tüm parayı orkestra arkadaşlarıma, kuaförüme, asistanıma, yardımcılarıma ödedim. Böylesine zor bir süreçte, eleştirmek yerine birbirimize destek olmalıyız." diye konuştu.

Ersoy, "Herkesin sözü, kendisine aittir. Ben, verdiğim yardım konserlerinin sayısını unuttum. Ankara’da koca hastane yaptırdım. Lösemi Hastanesi’nin kuruluşunda vardım. Ankara Oran’daki evimi, hastaneye bağışladım. Yaptığımız iyilikleri, her defasında kalem kalem sıralayamayız Alev’ciğim. Her defasında hatırlatmak mı gerekiyor? Sadece Türkiye’ye değil, Kosova’ya kadar yardım ettim. ‘İstanbul Yeditepe Konserleri’ para kazanmak için değil, müzik sektörü çalışanlarına yardım için yapıldı." görüşünü savundu.