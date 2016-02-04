İSKİ: İstanbul yazın susuz kalmayacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Ömerli Barajı'nda şu anki doluluk oranının yüzde 90 seviyesinde olduğunu söyledi. Ömerli Barajı'nda yüzde 100 doluluk oranıyla yaza girilmesi planlandığı ve uzun vadede İstanbul'un susuz kalmayacağı belirtildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Su Arıtma Daire Başkanı Fatih Yıldız, İstanbul sınırları içinde en büyük barajın Ömerli olduğunu belirterek, barajın kapasitesinin 250 milyon metreküp olduğunu anlattı. Ömerli Arıtma Tesisi'nin arıtma kapasitesinin 1,5 milyon metreküpün üzerinde olduğunu aktaran Yıldız, İstanbulluların günlük ortalama 2 milyon 700 bin metreküp su kullandığını, Ömerli Barajı'nın doluluk oranının İstanbul'un su ihtiyacını karşılamada en önemli gösterge olduğunu kaydetti.

Yıldız, "Ömerli Barajı'nda şu anki doluluk oranı yüzde 90 seviyesinde. İstanbul'un önemli bir kısmına Asya ve Avrupa yakasına su sağlayan tesislerimiz bu barajdan su sağlamaktadır. Yaz aylarına da barajımızda yüzde 100 doluluk oranıyla girmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

İstanbul'a yeni barajlar

İstanbul'da gelecekte de su sıkıntısı yaşanmayacağını ifade eden Fatih Yıldız, İstanbulluları susuz bırakmamak için de çok büyük projelere imza attıklarını dile getirdi.

En büyük projelerin başında Melen Barajı Projesi geldiğini vurgulayan Yıldız, Melen Barajı Projesi'nin 7 Aralık 2016 itibarıyla hizmete alınmasının planlandığını ve şu anda inşaatın yüzde 50'lik kısmının tamamlandığını, yaz aylarından itibaren su tutmaya başlamasını ümit ettiklerini söyledi. İstanbul'da ikisi Asya, üçü Avrupa Yakası'nda olmak üzere 5 baraj planlandığını bildiren Yıldız, kapasiteyi 2 milyar metreküpün üzerine çıkaracaklarını vurguladı.

Yıldız, şöyle konuştu:

"Uzun vadede İstanbul'un susuz kalmayacağını söyleyebiliriz. İdaremiz, DSİ ve bakanlıkla birlikte yaptığı çalışmalarla İstanbul'a yeni kaynaklar kazandırmaya devam ediyor. Barajların bir kısmı planlama bir kısmı da projelendirme aşamasında. Avrupa Yakası'ndaki barajlarımızın isimleri İsabeyli, Hamzalı ve Karamandere. Avrupa Yakası'ndaki de Sungurlu ve İsaköy barajları. Barajların su seviyeleri çok düştüğü zaman, dip seviyede kalan suları alabilmek için idaremiz 2 yüzer pompa planladı. Biri 2007'de diğeri de 2015'te devreye alındı. Şu anda Ömerli Barajı'nda alt seviyelerdeki suyu pompalar vasıtasıyla kullanabiliyoruz. Böylece İstanbul’un bir 15 günlük suyunu daha karşılayabiliyoruz."

Fatih Yıldız, yurttaşlara suyu her zaman tasarruflu, verimli kullanması çağrısında da bulundu.