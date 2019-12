İstanbul yaza hazırlanıyor

Emre Ergani’den atak üstüne atak



Lal Dedeoğlu Buz’u Nişantaşı’na geri getiriyor

Mehmet Koçarslan Anadolu yakasında

Etiler Şamdan’ın bahçesi bu yaz kafe oluyor



Scotch’ta loca savaşları

Hello dergisinde yayımlanan haberde, İstanbul gecelerinin ünlü mekânlarının nabzı tutuluyor.İstanbul’da yaz eğlencesi için geri sayım başladı. 15 gün sonra boğaz eğlencesi start alacak. İstanbul’un iki ünlü gece kulübü Reina ve Sortie birer gün arayla yaza merhaba diyecek. Boğaz eğlencesi hazırlıklara devam ederken, baharla birlikte gündüzler de hareketlenmeye başladı. Bebek ve Nişantaşı her zamanki gibi baharın iki gözde semti olmaya devam ediyor. Fakat Bebek’te özellikle hafta sonu trafik nedeniyle boğaz keyfi çileye dönüşmekte. Lucca’nın sahibi Cem Mirap, işletmecilik dışında farklı sektörlere de el atmaya devam ediyor. Mirap’ın Lounge FM adlı bir radyo kanalına ortak olduğu konuşuluyor.Bir süredir, ortakları Figen ve Yiğit Doğusoy çiftiyle aralarının açık olduğu söyleniyor. Hatta Cüneyt Kurt’un da bu yüzden perşembe geceleri Blackk’te çıkmaktan vazgeçtiği anlatılıyor. Emre Ergani tüm bu dedikoduları yalandı. Yeni yatırımlarının olduğunu söyledi. Ortaklar Mecidiyeköy’de Ketçap adında bir fastfood açmayı planlıyorlarmış. Ketçap önümüzdeki aylarda hizmet vermeye başlayacak. Ünlü işletmeciler amiyane tabiriyle halka iniyor diyebiliriz. Banyan’ı Emre Ergani almış. Ergani uzun yıllar sonra yeniden Nişantaşı’na geri dönüyor. 2003 yılında eski Niş’in yerinde Barlane’i açan Ergani bu kez adını duyurduğu Biber Bar ile Nişantaşı’na geri dönüyor. Her zaman “Keşke Biber’i kapatmasaydım” diye hayıflanan Ergani çok uzun yıllar sonra yeniden ilk göz ağrısına kavuşmuş olacak. Biber, eylülde Nişantaşı’na merhaba diyecek. Bu arada Türkbükü Bianca da Haziran ayının son haftasında açılacak.Buz Nişantaşı’nın simge adreslerinden biriydi. Önce Orjin Apartmanı’ndan çıktılar sonra Abdi İpekçi’yi terk ettiler. Buz tam tarih oldu derken, geçen hafta bambaşka bir konseptle yeniden açılacağını duydum. Lal Dedeoğlu bu defa Teşvikiye’de “Buz Mahalle” açıyor.Reina ve Suada gibi İstanbul’un ünlü mekânlarının patronu Mehmet Koçarslan, Kadıköy’de bir kompleks açıyor. Fastfood ve birçok aktivitenin bulunduğu bu tesis önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacakmış.Efsane kulüp Etiler Şamdan bu yaz güneye inmeme kararı almış. Her yaz güneye inen Şamdan bu kez boğaza iniyor. Sortie Beyoğlu bünyesine katılan Şamdan, bu yaz boğaz havası soluyacak. Mehmet Tuna, yıllar önce rahmetli Barbaros Baykal ile yaptığı akşamüzeri barını geri getirmekte oldukça iddialı. Anlaşılan bu yaz Şamdan’la birlikte boğazda eğlence akşamüzeri başlayacak. Etiler Şamdan’ın bahçesini Bahattin Demir kiralamış. Bahattin Demir, Şamdan’ın bahçesinde Cook Shop’u açacağı konuşuluyor.İstanbul’un en gözde geç eğlence kulübü unvanını iki yıldır elinde tutan Scotch’da her gün loca savaşları yaşanıyor. Mekânın müdavimi Beyaz ise locasını kimselere kaptırmıyor. Beyaz kalksa bile mekânın sahipleri locasını kimselere vermiyor. Scotch’un ünlü müdavimleri saymakla bitmez. Geçen hafta Arda Turan erkek arkadaşları yla Scotch’ta görüldü. Bunca ününe rağmen Scotch’a ilk kez gidenler de yok değil. Geçen hafta Mey İçki’nin “Yen Mahsul Rakı”sının lansmanından sonra Pelin Akad, Gülay Kamaz ve Emek Külür ilk kez Scotch’a gitmişler. Varol Kaynar da eşi ve arkadaşlarının ısrarlarını kıramamış ve onlara eşlik etmiş. Sortie’nin işletmecisi Sabi Totah grupta acıktık seslerini duyunca, Scotch’a dışarıdan sucuk ekmek servisi yaptırmış. Gökhan Çarmıklı, gecelerde yalnız dolaşıyormuş. Siren Ertan’la aralarına kara kedi girdiği söyleniyor.