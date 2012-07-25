İstanbul yarın 40 dereceyi görecek!

İstanbul'da hava sıcaklığının yarın nemle birlikte 40 derece hissedilmesi bekleniyor. Bugün sıcaklığın 29-30 derece olduğu İstanbul'da, nemle birlikte sıcaklık 36-37 derece olarak hissediliyor.

Yarın 34 derece olması beklenen ve nemle birlikte 40 derece olarak hissedilecek sıcaklığın, 27 Temmuz Cuma günü ise 33-34 derecelerde seyretmesi tahmin ediliyor. Cuma günü sıcaklığın nemle birlikte 39-40 derece olması bekleniyor.

Yetkililer, hava sıcaklığı ve yüksek nem oranı nedeniyle özellikle yaşlı, hasta ve çocukların saat 10.00-16.00 aralarında güneşe direkt temas etmemesi uyarısında bulundu.

İstanbul'da hafta sonunda bulutlanma olacağı tahmin edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, yarın nem oranı yüzde 56-94, cuma günü yüzde 46-87 olarak bekleniyor.

Kentte 28 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığının en yüksek 33, nem oranı en yüksek yüzde 93, 29 Temmuz Pazar günü en yüksek sıcaklığın 32, nem oranın en yüksek yüzde 94, 30 Temmuz Pazartesi ise en yüksek sıcaklığın 31, en yüksek nem oranının yüzde 96 olarak gerçekleşmesi tahmin ediliyor.