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Spor

İstanbul Yarı Maratonu sona erdi

Organizasyonda toplam 245 bin 500 dolar para ödülü dağıtılacak

30 Nisan 2017 11:59

Yenikapı miting alanından başlayıp yine aynı noktada sona eren ve 5 bin 100 sporcunun katıldığı Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu sona erdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor A.Ş. tarafından düzenlenen ve 22’si erkek 32 elit sporcunun yarıştığı Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu, sona erdi. Yenikapı alanından başlayan 21 kilometrelik yarı maraton, Eyüp-Feshane güzergahından dönülerek yine Yenikapı Miting alanında son buldu.

 

Erkeklerde birincilik İsmail Juma'nın

 

Elit erkeklerde Tanzanyalı atlet İsmail Juma, 1.00.09’luk derecesiyle parkur rekoru kırarak 1. oldu. Terefa Debela 1.00.22’lik derecesiyle 2., Edwin Kipsang Rotich de 1.00.37 ile 3. sırada yer aldı. İlk 10’a giren tek Türk atlet ise Kaan Özbilen oldu.

 

Kadınlarda Chepngetich

 

Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu Elit Kadınlarda Ruth Chepngetich, 1.06.19’luk derecesiyle parkur rekoru kırarak 1. olurken, Eunice Kurwa 1.06.46 ile 2., Worknesh Degefa ise 1.08.55’lik derecesiyle 3. sırada yer aldı.

 

Ödüller sahiplerine buldu

 

Maratonda birinciler 10 bin dolar ödül kazanırken, ikincilere 7 bin 500 Dolar, üçüncülere ise 5 bin Dolar ödül verildi. Bunun yanında parkur rekoru kıran sporculara 5 bin Dolar’lık ek ücret verilecek.

Atletlere kupa ve madalyalarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep, Spor A.Ş. Genel Müdürü İsmail Özbayraktar ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy verdi.

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