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Spor

İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı

Parkur güzergâhı ve bu güzergâha çıkan yollar 02.00 ile 13.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak

18 Eylül 2020 13:15

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenecek Vodafone İstanbul
Yarı Maratonu nedeniyle Tarihi Yarımada’da bazı yollar trafiğe kapatılacak. 20
Eylül’de koşulacak yarı maraton için parkur güzergâhı ve bu güzergâha çıkan yollar 02.00
ile 13.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

21 km parkurunda koşucular, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan başlayarak Kumkapı, Sarayburnu,
Sirkeci istikametinden devam edecek sırasıyla Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray ve
Feshane yönünde Eyüp kavşaktan önce (Feshane binasının bitimine gelen noktadan) yapılacak
dönüş ile birlikte başlangıç noktası olan Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bitiş çizgisine ulaşacaklar.

21 km’lik yarış parkurunda Sahil Yolu üzerinde trafiğe kapalı olacak yollar şöyle:

02.00 – ile 13.00 arasında kapanacak yollar
Samatya güney yol sahil Kennedy güney yol Sirkeci Sultanahmet ayrımı Yenikapı İdo arası

Namık Kemal varyant dönüşleri

Yenikapı etkinlik alanından Namık Kemal varyant güneye bağlantı

05.00 – ile 13.00 arasında kapanacak yollar
Yevadut Caddesi çift yönlü olarak 8 Mayıs kavşağa kadar

Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak

D 100 Haliç güney ve Haliç kuzey Ayvansaray Eyüp ayrımları D 100 üzerinden kapatılacak

Atatürk Bulvarından Ragıpgümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine
bağlantı yolları

Gülhane Parkı sahil alt girişleri

Cankurtaran(Ahırkapı sokak ve Ahırkapı iskele sokaktan sahil isitkametine dönüş
yapılmayacak)

Çatladıkapı (Aksakal sokak ve Küçük Ayasofya caddesinden sahil istikametine dönüş
yapılmayacak)

Kumkapı (Işıl sokak, Kumluk alt geçidinden, Kumkapı alt geçidinden sahil kuzey Fatih Belediyesi
halı saha çıkışlarından, İskele Meydanı sokaktan sahil kuzeye akım verilmeyecek

Namık Kemal Caddesi sahil Kennedy bağlantısı kapatılacak

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri
döndürülecek)

Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak-

Ragıpgümüşpala Caddesi çift yönlü olarak

Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak

Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak

Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak

Galata Köprüsü çift yönlü perşembe pazarının olduğu yerden kapatılacak

Ankara Caddesi Hamidiye kavşaktan Sirkeci istikametine kapatılacak

Samatya güney( sahil Kennedy transit yol ile Avrasya acil çıkış dâhil (Avrasya tünel gidiş geliş
açık olacak şekilde ) Feshane’ye kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacak)

Edirnekapı’ dan Ayvansaray’ a dönüşler kapatılacak

Alternatif Güzargahlar

Atatürk Bulvarı

Avrasya Tünel

Atatürk Köprüsü

Aksaray Caddesi

Haliç Köprüsü

Namık Kemal Caddesi (idoya gidiş geliş yapan araçlar)

Vatan Caddesi

Orgeneral Nafız Gürman Caddesi

Millet Caddesi

Kızılelma Caddesi

D 100 Kuzey Güney yol

Onuncu Yıl Caddesi

Türkeli Caddesi

Sahil Kennedy Caddesi Samatya Güney Yenikapı etkinlik alanı dönüşleri

Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli havuzlu kavşağa kadar

Edirnekapı’ dan Ayvansaray’ a dönüşler kapalı Seta Vakfı’ nın önünden Fatih istikametine u
dönüşü yaptırılacak

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