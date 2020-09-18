İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı

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02.00 – ile 13.00 arasında kapanacak yollar
Samatya güney yol sahil Kennedy güney yol Sirkeci Sultanahmet ayrımı Yenikapı İdo arası
Namık Kemal varyant dönüşleri
Yenikapı etkinlik alanından Namık Kemal varyant güneye bağlantı
05.00 – ile 13.00 arasında kapanacak yollar
Yevadut Caddesi çift yönlü olarak 8 Mayıs kavşağa kadar
Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak
D 100 Haliç güney ve Haliç kuzey Ayvansaray Eyüp ayrımları D 100 üzerinden kapatılacak
Atatürk Bulvarından Ragıpgümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine
bağlantı yolları
Gülhane Parkı sahil alt girişleri
Cankurtaran(Ahırkapı sokak ve Ahırkapı iskele sokaktan sahil isitkametine dönüş
yapılmayacak)
Çatladıkapı (Aksakal sokak ve Küçük Ayasofya caddesinden sahil istikametine dönüş
yapılmayacak)
Kumkapı (Işıl sokak, Kumluk alt geçidinden, Kumkapı alt geçidinden sahil kuzey Fatih Belediyesi
halı saha çıkışlarından, İskele Meydanı sokaktan sahil kuzeye akım verilmeyecek
Namık Kemal Caddesi sahil Kennedy bağlantısı kapatılacak
Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri
döndürülecek)
Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak-
Ragıpgümüşpala Caddesi çift yönlü olarak
Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak
Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak
Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak
Galata Köprüsü çift yönlü perşembe pazarının olduğu yerden kapatılacak
Ankara Caddesi Hamidiye kavşaktan Sirkeci istikametine kapatılacak
Samatya güney( sahil Kennedy transit yol ile Avrasya acil çıkış dâhil (Avrasya tünel gidiş geliş
açık olacak şekilde ) Feshane’ye kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacak)
Edirnekapı’ dan Ayvansaray’ a dönüşler kapatılacak
Alternatif Güzargahlar
Atatürk Bulvarı
Avrasya Tünel
Atatürk Köprüsü
Aksaray Caddesi
Haliç Köprüsü
Namık Kemal Caddesi (idoya gidiş geliş yapan araçlar)
Vatan Caddesi
Orgeneral Nafız Gürman Caddesi
Millet Caddesi
Kızılelma Caddesi
D 100 Kuzey Güney yol
Onuncu Yıl Caddesi
Türkeli Caddesi
Sahil Kennedy Caddesi Samatya Güney Yenikapı etkinlik alanı dönüşleri
Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli havuzlu kavşağa kadar
Edirnekapı’ dan Ayvansaray’ a dönüşler kapalı Seta Vakfı’ nın önünden Fatih istikametine u
dönüşü yaptırılacak