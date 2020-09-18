İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı

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Yarı Maratonu nedeniyle Tarihi Yarımada’da bazı yollar trafiğe kapatılacak. 20

Eylül’de koşulacak yarı maraton için parkur güzergâhı ve bu güzergâha çıkan yollar 02.00

ile 13.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

21 km parkurunda koşucular, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan başlayarak Kumkapı, Sarayburnu,

Sirkeci istikametinden devam edecek sırasıyla Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray ve

Feshane yönünde Eyüp kavşaktan önce (Feshane binasının bitimine gelen noktadan) yapılacak

dönüş ile birlikte başlangıç noktası olan Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bitiş çizgisine ulaşacaklar.

21 km’lik yarış parkurunda Sahil Yolu üzerinde trafiğe kapalı olacak yollar şöyle: