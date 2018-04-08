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Spor

İstanbul Yarı Maratonu koşuldu

Etiyopyalı atlet Walelegn Amdework, 59

08 Nisan 2018 14:04

Etiyopyalı atlet Walelegn Amdework, 59.50\'lik derecesiyle maratonu rekor kırarak kazandı

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL, (DHA) -

Bu yıl 13\'üncüsü düzenlenen İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada\'da koşuldu. Maratonu Etiyopyalı atlet Walelegn Amdework, 59.50 dakikalık derecesiyle rekor kırarak kazandı.
Maratonun startı saat 08.45\'te Yenikapı Miting Alanı\'nda İBB Başkanı Mevlüt Uysal tarafından verildi. 42 elit atletin yarıştığı organizasyon 21 ve 10 kilometrede gerçekleştirildi. Yarışlara 50\'den fazla ülkeden 8 bin çipli sporcu katılım gösterdi. Maratonda erkelerde birinci 59.50\'lik derece elde eden Etiyopyalı atlet Walelegn Amdework olurken, kadınlarda Etiyopyalı Ababel Yeshaneh 1.06.22\'lik derece elde ederek birinci oldu. 

YARI MARATON ERKEKLER 
1-  Walelegn Amdework 059:50 ETH
2- Tefera Asefa  1:00:07 ETH
3- Kaan Kigen Özbilen 1:00:08 TUR

YARI MARATON KADINLAR
1- Ababel Yeshaneh 1:06:22 ETH
2-  Roza Dereje 1:07:00 ETH
3- Diana Chemtai Kipyokei  1:07:55 KEN

ÖDÜLLER VERİLDİ
Yarı maratonda ilk 3\'e giren atletlere ödülleri verildi. Atletler ödüllerini İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar\'ın elinden alırken, sonrasında da hatıra fotoğrafı çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
-Start görüntüleri
-Ödül töreninden detaylar
-Genel detaylar 

 

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