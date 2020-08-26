İstanbul Yarı Maratonu kayıtları açıldı: Sınırlama nedeniyle etkinliğe katılamayanlar sanal parkurda koşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerçekleştirilecek İstanbul Yarı Maratonu’nda, bu yıl . Covid-19 tedbirleri nedeniyle kontenjan sınırlaması getirildi. Maratona katılmak isteyen ancak sınırlama nedeniyle katılamayan vatandaşlar ise maratona özel olarak hazırlanan uygulama ile sanal parkurda koşuya katılabilecek.

Sınırlı sayıda sporcuyla “Tek başına bizimle koş!” sloganı ile 20 Eylül’de yapılacak olan maratonu sporcuların sağlığını riske atmamak için kontenjan sınırlamasına gidilerek koşulacak. Katılımcı kısıtlaması nedeniyle yer alamayanlar için ise ilk kez Türkiye’nin en geniş kapsamlı sanal koşusu düzenlenecek.

Türkiye’nin ilk sanal yarı maratonunda 21 kilometre koşmak isteyen koşucular, sanal koşu uygulamasını 1 Eylül’den itibaren indirerek koşuda yerini alabilecek. Sporcular uygulamayı açarak 19-20 Eylül tarihleri arasında diledikleri zaman aralığında, diledikleri yerde 21 kilometre koşusunu tamamlayabilecek.

Yoğun talep üzerine yeniden açılan 21 kilometre Paten kategorisi ile paten tutkunları da Tarihi Yarımada parkurunda yerini alacak.

Etkinliğe katılmak isteyenler başvurularını İstanbul Yarı Maratonu adresinden yapabilecek.