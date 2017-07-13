İstanbul yağmurla serinleyecek

İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı pazar gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağışla birlikte serinleyecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, pazar gününden itibaren hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşecek.

Tahminlere göre kentte bugün 36 dereceyi bulan sıcaklık, yarın çok bulutlu havayla birlikte en düşük 21 en yüksek 30 derecek olacak.

Kentte pazar gününden itibaren ise tekrar gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sağanakla birlikte sıcaklığın pazar en düşük 20, en yüksek 29 derece olacağı öngörülüyor.