İstanbul yağmurda boğuldu

İki günde bir aylık yağmurun yağdığı İstanbul sele teslim oldu. Megakentin birçok yerinde evler, işyerleri, yollar sular altında kaldı, TEM ve çevreyolu da dahil çok sayıda trafik kazası yaşandı, yetkili kurumlara 530’dan fazla ’yardım’ çağrısı yapıldı.Poyrazın da etkisiyle Marmara’da 2.5 metrelik dalgalar oluşurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanağın bugün de aralıklarla süreceğini açıkladı.İstanbul’da önceki gün başlayan ve gece etkisini artıran sağanak yağış, dün de ara vermeyince bazı cadde, sokak, altgeçit, ev ve işyerlerini su basarken, bir çok araç da yollarda kaldı, çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi. İtfaiye ve İSKİ ve Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü’ne toplam 530 ihbar yapıldı.Kent genelinde metrekareye ortalama 70 kilogram yağış düşmesi barajlardaki su oranını artırdı. Poyrazın etkisiyle Marmara’da 2.5 metrelik dalgalar oluşurken, Meteoroloji Genel Müdürüğü, sağanak yağışın aralıklı olarak bugün de süreceğini duyurdu. Poyraz da yerini bugünden bugünden itibaren lodosa bırakacak. CNNTürk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, son 24 saatte metrekareye İstanbul’a düşen yağış miktarının 70 kilogram olduğunu belirterek, bunun Ekim ayı toplam ortalamasına eşit olduğunu söyledi.Geçen yıl banka kredisiyle alınan Namık Kemal Mahallesi Kumru Sokak’taki bir apartmanın giriş katındaki evlerini su basan Ata ailesi Ümraniye Belediyesi’ni suçladı. Şerife Ata, "Yağmurla birlikte evimize su dolmaya başladı. Çağırdığımız ekip 5 saat sonra geldi. Eşyalarımızın hepsi kullanılmaz hale geldi. Bunun hesabını kim verecek" diye sitem etti. Çekmeköy’de tanesi 1 milyon dolara satılan Sinpaş Avangarden Sitesi’nde yağmur nedeniyle kanalizasyon taştı ve altı villanın alt katını pis sular bastı. Avangarden’da oturan Funda Özdemir, iki ay önceki yağmurda da evlerinin suyla dolduğunu belirterek, "Her yağmurun ardından kanalizasyona karışan sular evlerimize doluyor. Bina ruhsatı verilirken bir çok şeyin gözardı edildiğini düşünüyorum" dedi.Sağanak yağışın yollarda oluşturduğu su birikintileri ile 30. Kıtalararası Avrasya Maratonu nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılması ulaşımda aksamalara yol açtı. Sürücüler, bir çok noktada kilitlenen trafikte uzun süre beklemek zorunda kaldı. Logarların tıkanması nedeniyle Kadıköy Meydanı’nı da su bastı. Meydan göle dönerken kaldırımları aşan sular bazı işyerlerini ve Kadıköy-Beşiktaş ve Eminönü iskelelerini bastı. Evlerine gitmek isteyenler iskele ve otobüs duraklarına ulaşamayınca çevrede bulunan işyerinlerine sığındı. Yolda kalan sürücüler otomobillerinin içinde yardım gelmesini beklediler. Sağanak yağış nedeniyle rögarlar tıkanınca bazı yollarda seviyesi bir metreyi bulan birikintiler oluştu. Veliefendi Hipodromu önündeki Ekrem Kurt Bulvarı biriken su nedeniyle trafiğe kapatıldı.Bağcılar’da Tavukçu Deresi, Sefaköy’de de Ayamama Deresi taştı. Ev ve iş yerlerini su bastı. Dere haline gelen 0-2 Havalimanı bağlantı yolununda bir çok araç yolda kaldı. Sefaköy Malazgirt Caddesi ile 0-2 Havalimanı bağlantı yolları ile, Altınyıldız Köprüsü ile Çobançeşme Köprüsü arasında kalan kısmı sular altında kaldı. Malazgirt Caddesi’nde Necati Ergün’a ait gecekondunun bahçesinde biriken suyun yüksekliği bir metreyi buldu.Önceki gün öğle saatlerinden dün saat 12.00’ye kadar İstanbul’un çeşitli bölgelerinde düşen yağış miktarı şöyle: Hadımköy’de 97, Kamiloba’da 73, Sarıyer ve Büyükçekmece’de 55, Kağıthane ve Sazlıdere’de 48 kg, Şile, Ömerli, Alibeyköy ve Balmumcu’da 45, Aksaray ve Göztepe’de 40, Çavuşbaşı ve İkitelli’de 39, Florya’da 31, Terkos’da ise 22.5 kilogram.Bakırköy’de yağış yüzünden yolda kalan biri servis otobüsü olmak üzere üç araçta mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı. Bayrampaşa’da iki okulun bahçesi ile bir evin zemin katını basan sular, İSKİ ekiplerinin müdahalesiyle boşaltıldı. Bayrampaşa, Maltepe Caddesi’nde bir taksi sulara gömüldü. Taksi sürücüsü otomobilden zorlukla çıktı.