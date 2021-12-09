İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı: Veteriner hekimlere uygulanan ayrımcılığa derhal son verilmeli

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre sağlık çalışanı olan veteriner hekimlerin uzun zamandır dışlandığını, yok sayıldığını söyledi. Arslan, "Veteriner hekimler, sağlık çalışanları için emeklilik maaşlarına yapılan düzenlemenin dışında tutulmuşlardır. Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamına alınmamışlardır. Oysa veteriner hekimler, koruyucu hekimlik hizmetlerinin ilk bariyerini oluştururlar. Veteriner hekimlere uygulanan bu ayrımcılığa derhal son verilmelidir" dedi.

Murat Arslan, yaptığı açıklamada, veteriner hekimlerin sağlık çalışanları için yapılan düzenlemelerin dışında tutulmasını eleştirdi. Veteriner hekimlerin, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'na göre sağlık sınıfında bulunduğuna vurgu yapan Arslan, şunları kaydetti:

"Veteriner hekimlik mesleği ülkemizde son yıllarda oldukça dışlanmış, görmezden gelinmiştir. Gerek özlük hakları gerek ücret gerekse motivasyon anlamında mağdur edilmişlerdir."

Prof. Dr. Arslan, yaşadıkları mağduriyet nedeniyle yakın zamanda Ankara'da bir basın açıklaması yapacaklarını ve iş bırakmaya kadar giden etkinlikler yapmayı planladıklarını söyledi.

"Veteriner hekimler çok sayıda bulaşıcı hastalığı insanlara bulaşmadan yok ederler''

Arslan, şunları kaydetti:

"Veteriner hekimler, beş yıl boyunca koruyucu hekimlik, tedavi, güvenilir gıda ve toplum sağlığına ilişkin hekimlik eğitimi gören bir meslek grubudur. Ülkemizde 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'na göre sağlık sınıfında yer alırlar. Ancak söz konusu özlük hakları olunca maalesef genellikle kapsam dışı tutulmaktadırlar. Oysa veteriner hekimler, koruyucu hekimlik hizmetlerinin ilk bariyerini oluştururlar. Çok sayıda bulaşıcı hastalığı daha insanlara bulaşmadan hayvanlarda, yani kaynağında aşılayarak yok ederler. Pandemide bunun ne kadar önemli olduğu tekrar görülmüş oldu. Ayrıca sağlıklı hayvansal gıdanın çiftlikten sofraya gelirken bütün aşamalarında görev alan tek meslek grubu veteriner hekimliktir.

"Tehlikeli meslek grubunda yer almalarına rağmen fiili hizmet zammı hakkı ellerinden alınmıştır"

Dünyada bu nedenle stratejik olarak bakılan veteriner hekimlik mesleği, ülkemizde son yıllarda oldukça dışlanmış, görmezden gelinmiştir. Gerek özlük hakları gerek ücret gerekse motivasyon anlamında mağdur edilmişlerdir. Örneğin tehlikeli meslek grubunda yer almasına rağmen fiili hizmet zammı hakkı ellerinden almıştır. Yine sağlık çalışanları için yakın geçmişte emeklilik maaşlarına yapılan düzenlemenin dışında tutulmuşlardır. Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamına alınmamışlardır. Son olarak yine sağlık çalışanları için gündeme getirilen, ancak bütçe görüşmeleri sonrasına ertelenen düzenlemelerin kapsamı dışında tutulmuşlardır. Aslında bu adımlar veteriner hekimlerin mağduriyeti yanında koruyucu hekimlik hizmetlerinin aksamasına ve toplum sağlığının olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. O nedenle sadece bizleri değil bütün toplum ilgilendirmektedir. Veteriner hekimlere uygulanan bu ayrımcılığa derhal son verilmelidir. Yakın zamanda tüm bileşenlerimizin katılımıyla Ankara'da bir basın açıklaması yapmayı planlamaktayız. Mağduriyet giderilmediği takdirde acil vakalar dışında iş bırakmaya kadar giden etkinlikler yapmayı planlamaktayız." (ANKA)