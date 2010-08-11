İstanbul ve Muğla'da vahşi cinayetler

T24 - İstanbul ve Muğla'nın Fethiye İlçesi'nden kan donduran iki vahşet haberi geldi. İstanbul'da bir adam birlikte yaşadığı kadını elektrikli testere ile parçalara ayırdı. Fethiye'de ise bir kadın boşanmasına rağmen birlikte yaşadığı eski eşini öldürdükten sonra parçaladı ve parçaları buzdolabında 4 gün sakladı.

Beyoğlu’nda, 61 yaşındaki Neşide Dırmıkçı, evinde elektrikli testere ile parçalanarak öldürülmüş halde bulundu.Polis cinayetin geçtiğimiz Cumartesi işlendiğinin belirlendiğini, kadının bacakları ve kollarının buzdolabında bulunduğunu belirtti. Cinayeti işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Dırmıkçı’nın birlikte yaşadığı kişi ifadesinde, “Öldürdüm ama pişman değilim” dedi.

Korkunç olay, apartman sakinlerinin koku nedeniyle polise ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı. Dün saat 22.30 sıralarında apartmanın 2 numaralı dairesine giren polis, Neşide Dırmıkçı’nın parçalanmış cesedi ile karşılaştı. Cesedin bir çarşafa sarılı olduğunu gören polis, kadının gövdesinden ayrılan kolları ve bacaklarını da buzdolabında buldu. Polis, komşuların ifadeleri doğrultusunda Neşide Dırmıkçı’nın birlikte yaşadığı kişiyi bir kahvehanede gözaltına aldı.

3 gün eve girip çıktı

Polisle birlikte eve girdiğini söyleyen bir apartman sakini, kadının birlikte yaşadığı kişinin 3 gün eve girip çıktığını ve gündüz saatlerinde balkondaki çiçekleri suladığını belirtti. Cinayetin Cumartesi günü işlendiğini tahmin ettiklerini söyleyen apartman sakini, “Sürekli kavga ediyorlardı. Cumartesi akşamı yine sesleri geldi ancak ses bir anda kesildi. Sanırım o sırada kadını öldürdü. Ve 3 gün bir şey olmamış gibi eve girip çıktı. Polisle birlikte ben de eve girdi. Her tarafta kan vardı. Küçük bir elektrikli testere de ortada duruyordu. Polisler, ilk önce parçaları attığını düşündüler. Ama sonra buzdolabına koyduğunu söylemiş” diye konuştu.

Gözaltına alınarak ilk önce Taksim Polis Merkezi’ne, daha sonra Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüphelinin ilk ifadesinde, “7 yıldır birlikteydik. Öldürdüm ama pişman değilim” dediği belirtildi.

Eski eşini parçalayıp buzdolabında sakladı

Muğla’nın Fethiye İlçesi'nde aynı evde yaşadığı eski eşini öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırıp derin dondurucuda saklayan bir kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

İki oğlu ve bir yıl önce boşandığı işsiz Cengiz A. ile birlikte yaşayan G.E.(35), bu akşam saatlerinde sinir krizi geçirince hastaneye kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan G.E., doktorlara eski eşini öldürdüğünü, cesedini parçalayıp 4 gündür evde sakladığını anlattı. Durumun polise bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, G.E.'nin yaşadığı eve gitti. Evde bulunan derin dondurucuyu açan polis, Cengiz A.'nın parçalanmış cesediyle karşılaştı. Olayın ardından G.E. gözaltına alınırken, Cengiz A.'nın cesedinin parçaları ise battaniyeye konularak Adli Tıp morguna gönderdi.

Evlere temizliğe giderek geçimini sağlayan G.E.'nin dört gün önce Cengiz A. ile tartıştığı, mahalle sakinleri tarafından sakinleştirildiği belirtildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise, G.E.'nin aynı gün eski eşiyle evde kavga ettiğini, kendisini kolundan falçatayla yaralayan Cengiz A.'yı bıçaklayarak öldürüp cesedini parçalara ayırarak buzdolabına koyduğunu belirtti.

Polis, korkunç cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.