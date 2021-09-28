İstanbul ve İzmir'de "Barınamıyoruz" eylemcilerine polis şiddeti

İstanbul Kadıköy ve İzmir'de fahiş yurt ücreti ve kiraları protesto edenlere polis müdahalede bulundu. Yaklaşık 80 kişi zor kullanılarak gözaltına alındı. Sosyal medyada "Yurtsuzlar" adlı hesaptan paylaşılan videoda polis minibüsünde gözaltına alınan gençlerle polis arasında arbede çıktığı görülüyor.

Devlet yurtlarında yer bulunamaması, özel yurt ve ev kiralarının fahiş oranlarda artmasını protesto eden üniversitelilerin 'barınamıyoruz' eylemleri devam ediyor. İstanbul Kadıköy'deki Moda Parkı'nda sabahlayan gençlerin 8. gününe giren 'Yurtsuzlar' nöbetine polis müdahalede bulundu. Gençler sosyal medya hesaplarından, yaklaşık 50 kişinin darp edilerek gözaltına alındığını duyurdu.

İzmir'de de yaklaşık 30 öğrenci gözaltına alındı

İzmir'de de polis öğrencilerin 'barınamıyoruz' nöbetine müdahalede bulundu. Polisin, zor kullanarak gözaltına aldığı yaklaşık 30 kişiye bindirdiği minibüste de şiddet uyguladığı görüldü.

Polis amirinden, hukuki gerekçe isteyen gençlere: Şimdi bunları boş verin, dağılmanız gerekiyor, 5 dakikanız var

Arkadaşlarının serbest bırakılmasını isteyen öğrencilerle polis amiri arasında da 'hukuk' tartışması yaşandı. Gençler, 'burada oturmanız yasak' diyen amirden nöbetin engellenmesi ve gözaltıların hukuki gerekçesini açıklamasını istedi. Amir ise "Şimdi bunları boş verin, dağılmanız gerekiyor, 5 dakikanız var" dedi.

Hastane girişinde gençlere ters kelepçe!

İzmir'de polis, gözaltına aldığı öğrencileri sağlık kontrolü için götürdüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Eski adıyla Yeşilyurt Devlet Hastanesi) girişinde de darp etti. Gözaltı minibüsündeki öğrenciler bu görüntüleri 'Gözaltında işkence var' diyerek sosyal medyada paylaştı. Görüntülere göre polisler yere yatırdıkları öğrenciye şiddet uygulayarak ters kelepçe takıyor.

İstanbul Valiliği'nden açıklama: Gözaltına alınan 28 kişi serbest bırakıldı

İstanbul Valiliği’nden Kadıköy’de gözaltına alınan “Barınamıyoruz” eylemi yapanlara ilişkin açıklama geldi. Söz konusu eylemin yasal olmadığı ve sonlandırılması için uyarıda bulunuldu ifade edilen valilik açıklamasında, “Gösteri yapan şahısların bu uyarılara riayet etmemesi nedeniyle (17) kadın, (11) erkek olmak üzere toplam (28) şahıs yakalanmıştır. Doktor raporları alınarak adli işlemleri tamamlanan şahıslar Cumhuriyet Savcısı talimatıyla serbest bırakılmışlardır” denildi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

"Kadıköy ilçemiz Moda-2 Parkı’nda dün akşam saat 21.30 sıralarında KYK Yurtlarını protesto etmek amacıyla toplanan, slogan atmak ve pankart açmak suretiyle gösteri yapan (36) kişiye, güvenlik güçlerimizce yasal olmayan eylemin sonlandırılması için uyarılarda bulunulmuştur.

Gösteri yapan şahısların bu uyarılara riayet etmemesi nedeniyle (17) kadın, (11) erkek olmak üzere toplam (28) şahıs yakalanmıştır. Doktor raporları alınarak adli işlemleri tamamlanan şahıslar Cumhuriyet Savcısı talimatıyla serbest bırakılmışlardır."

TIKLAYIN - Soylu'dan "Barınamıyoruz" eylemi açıklaması: 24 ildeki eylemlere 2243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci ve tamamına yakınının yurt başvurusu bulunmuyor