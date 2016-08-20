İstanbul ve İzmir için yağış uyarısı

Hava sıcaklığının iç ve doğu bölgelerde 1 ila 3 derece artması, yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Çanakkale'nin doğusu,İzmir ve Eskişehir çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu geçmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla batı bölgelerimizin iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Bursa,

Bilecik ve Çanakkale'nin doğusunun), İç Ege (Manisa, Kütahya, Uşak, Denizli ile Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri), İzmir ve Eskişehir çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçmesi tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu bölgelerde 1 ila 3 derece artması, yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması, iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege kıyıları ile Batı Karadeniz'in batısında yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi öngörülüyor.