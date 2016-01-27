T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

“istanbul” ve “ist” internet alan uzantısı oldu

Uzantılar için bireysel başvurular da kabul edilecek

27 Ocak 2016 18:12

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN) arasında yapılan anlaşma ile "istanbul" ve kısa kodu "ist", com, net, org, gov gibi internet uzantısı oldu. Bundan sonra ibb.gov.tr adresine ibb.istanbul ya da ibb.ist yazılarak ulaşılabilecek.

Habertürk’ün haberine göre tanıtım töreninde kağıda yazdığı konuşmayı Türkçe olarak okuyan İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN) Başkan Yardımcısı David Olive, "Bu İstanbul için küresel ekonomide yer alma fırsatı, bugün saat 16:00 itibariyle başlıyor. Yakında herkes İstanbul'u bilecek. Benim Türkçe'm bu kadar" dedi. Olive, Türkçe konuşmasıyla alkış aldı.

"İstanbul" ve "ist" internet alan uzantılarını kullanmak isteyen markalar için ilk olarak tescilli dünya markalarının başvurularının alınacağını söyleyen Kadir Topbaş, "Mart sonrası kamu kurumlarına açıyoruz. Kamu kurumları, dernek ve vakıflar girebilecek. Ardından 10 Mayıs'tan sonra bireysel başvurular alınacak. Bunu medya anonim şirketimiz yürütecek. Onun için de önemli bir gelir kaynağı olacak" dedi. Topbaş ilerleyen zamanlarda da bireysel başvuruları alacaklarını sözlerine ekledi.

 

ETİKETLER

istanbulistuzantıalan adıne kadarkim alabilirbaşvurunasıl

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24