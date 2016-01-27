“istanbul” ve “ist” internet alan uzantısı oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN) arasında yapılan anlaşma ile "istanbul" ve kısa kodu "ist", com, net, org, gov gibi internet uzantısı oldu. Bundan sonra ibb.gov.tr adresine ibb.istanbul ya da ibb.ist yazılarak ulaşılabilecek.

Habertürk’ün haberine göre tanıtım töreninde kağıda yazdığı konuşmayı Türkçe olarak okuyan İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN) Başkan Yardımcısı David Olive, "Bu İstanbul için küresel ekonomide yer alma fırsatı, bugün saat 16:00 itibariyle başlıyor. Yakında herkes İstanbul'u bilecek. Benim Türkçe'm bu kadar" dedi. Olive, Türkçe konuşmasıyla alkış aldı.

"İstanbul" ve "ist" internet alan uzantılarını kullanmak isteyen markalar için ilk olarak tescilli dünya markalarının başvurularının alınacağını söyleyen Kadir Topbaş, "Mart sonrası kamu kurumlarına açıyoruz. Kamu kurumları, dernek ve vakıflar girebilecek. Ardından 10 Mayıs'tan sonra bireysel başvurular alınacak. Bunu medya anonim şirketimiz yürütecek. Onun için de önemli bir gelir kaynağı olacak" dedi. Topbaş ilerleyen zamanlarda da bireysel başvuruları alacaklarını sözlerine ekledi.