İstanbul ve Diyarbakır'da elektrik kesintileri

İstanbul ve Diyarbakır'dan elektrik kesintisi haberleri geliyor. İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden Güngören'de dört mahalleye elektrik verilemezken, haftalardır elektriklerin kesilmediği Diyarbakır'ın Sur ve Bağlar ilçelerinde elektrikler kesildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Güngören Sanayi Mahallesi Gündoğdu İlkokulu bahçesinde bulunan trafoda vatandaşların oy kullandığı sırada küçük çapta elektrik patlaması yaşandı. Patlama sonrasında birçok mahallede ve oy kullanılan okullarda elektrik kesintisi yaşandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'de (BEDAŞ) görevlileri arıza gidermek için çalışma başlattı.

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem’de olay yerine giderek arızanın giderilmesi için yapılan çalışmaları izledi. Erdem, şu açıklamalarda bulundu: “Bu trafonun yandığını öğrendik. Seçim günü yine bir kedi vakasıyla karşı karşıyayız. Güngören İstanbul’un oy deposu, en kalabalık ilçelerden biri. Dolayısıyla seçimin kaderini değiştirebilecek bir nüfus yoğunluğu var. Şuanda birçok okulda elektrik yok. Trafonun yandığı söyleniyor, çalışanlar ise neden yandığını bilmiyor.

Biz de yerinde gözlemliyoruz. Seçim gününe mi denk geldi bu? BEDAŞ ekipleri özveriyle çalışıyor. Sayım esnasında bir arızanın çıkmaması adına trafoların aktif hale getirilmesi gerekiyor. Bizde burada bekleyeceğiz, tıpkı demokrasi nöbeti gibi sandık ve trafo nöbeti tutuyoruz. Hiç kimse endişe duymasın biz müdahiliz ve takip edeceğiz. Bu işi çözmeden de buradan ayrılmayacağız.”

Diyarbakır'da da elektrikler kesildi

Diyarbakır'da kent merkezinde bazı ilçelere elektrik kesintisi yaşandı. Haftalardır elektriklerin kesilmediği Diyarbakır'da seçim günü oyların kullanılmaya başlamasıyla kesintilerin yapılması dikkat çekti. Diyarbakır'da Bağlar ve Sur ilçelerinde elektrik kesik.

Sur ilçesinde üst üste birkaç kez sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Bugün oyların kullanıldığı Sur'daki bazı okullarda çok yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.