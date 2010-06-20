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Yaşam

İstanbul ve çevresinde kuvvetli yağış uyarısı!

İstanbul Boğaz çevresi, Anadolu yakası ile Kocaeli'nin Gebze ve Dilovası'nda saat 20:00'ye kadar kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

20 Haziran 2010 03:00

T24 - Devlet meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul'da Boğaz çevresi ile Anadolu yakasına kuvvetli yağış ve lokal dolu yağışı beklendiğini açıkladı. Vatandaşları olası su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.


İstanbul Boğaz çevresi, Anadolu yakası ile Kocaeli'nin Gebze ve Dilovası'nda saat 20:00'ye kadar kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.


Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan ''Meteorolojik Uyarı''ya göre, İstanbul Boğaz çevresi, Anadolu yakası ile Kocaeli'nin Gebze ve Dilovası'nda kuvvetli gök gürültülü sağanak ve lokal dolu yağışı bekleniyor.


Vatandaşların ve ilgililerin ani sel, su baskını, yıldırım gibi olası risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.


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