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Yaşam

İstanbul ve çevre illerde hava sıcaklığı düşecek

Sıcaklık bölge genelinde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altına inecek

31 Ağustos 2021 20:00

Marmara Bölgesi'nde perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 2 Eylül Perşembe gününden itibaren hissedilir derecede azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altına ineceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmede de, yarından itibaren Eskişehir'in batı kesimleri hariç diğer kesimleri ile Kütahya'nın güneydoğusunda, perşembe, cuma günü ise Bursa ve Bilecik'te yer yer sağanak kimi zaman gök gürültülü sağanak görüleceği belirtildi.

Mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren hissedilir derecede azalacağı, bölge genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların ve ani sıcaklık azalmasının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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