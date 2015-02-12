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İstanbul ve Bursa'da deniz seferleri iptal

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferleri iptal etti

12 Şubat 2015 10:00

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) resmi internet sitelerinden, bugün yapılması planlanan bazı seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

İDO'nun iptal ettiği seferler şöyle:

07.00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot seferi

07.30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü seferi

08.00 Bursa - Armutlu - Yenikapı - Kadıköy Deniz Otobüsü seferi 

BUDO'nun iptal ettiği seferler ise şöyle:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi 

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi 

09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi 

09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) seferi 

10.45 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi 

12.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi 

12.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi

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