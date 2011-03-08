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Yaşam

Deniz seferleri iptal

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla sabaha kadar sürdü.

08 Mart 2011 02:00

T24- İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla sabaha kadar sürdü. Özellikle kentin yüksek bölgelerinde hissedilen kar yağışı rüzgarın da etkisiyle yer yer tipiye dönüştü.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı özellikle kentin yüksek bölgelerinde etkili oldu.Yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.


Dış Hat Deniz Otobüsü ve Hızlı Feribot seferleri iptal


Marmara Bölgesi'nde etkili olan şiddetli poyraz sebebiyle Dış Hat Deniz Otobüsü ve Hızlı Feribot seferleri iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre; Armutlu-Armutluk/Yenikapı Bostancı Deniz Otobüsü, Yalova/Yenikapı Deniz Otobüsü, Bandırma/Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü ile Yenikapı/Bandırma Hızlı Feribotu seferleri hava muhalefeti sebebiyle iptal edildi.

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