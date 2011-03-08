Deniz seferleri iptal

T24- İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla sabaha kadar sürdü. Özellikle kentin yüksek bölgelerinde hissedilen kar yağışı rüzgarın da etkisiyle yer yer tipiye dönüştü.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı özellikle kentin yüksek bölgelerinde etkili oldu.Yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.







Dış Hat Deniz Otobüsü ve Hızlı Feribot seferleri iptal







Marmara Bölgesi'nde etkili olan şiddetli poyraz sebebiyle Dış Hat Deniz Otobüsü ve Hızlı Feribot seferleri iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre; Armutlu-Armutluk/Yenikapı Bostancı Deniz Otobüsü, Yalova/Yenikapı Deniz Otobüsü, Bandırma/Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü ile Yenikapı/Bandırma Hızlı Feribotu seferleri hava muhalefeti sebebiyle iptal edildi.

