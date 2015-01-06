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Yaşam

İstanbul ve Bursa'da deniz otobüsü seferleri iptal

İstanbul ve Bursa deniz otobüsleri, bugün yapılması planlanan bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti

06 Ocak 2015 10:29

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) resmi internet sitelerinden, bugün yapılması planlanan bazı seferlerini, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

İDO’nun iptal edilen seferleri şöyle:

07.30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü seferi

08.00 Bursa - Armutlu - Yenikapı - Kadıköy Deniz Otobüsü seferi

09.00 Bursa - Yenikapı - Kadıköy Deniz Otobüsü seferi

Doğan Haber Ajansı’ndan İhsan Yalçın’ın haberine göre, BUDO'nun iptal ettiği seferler ise şöyle:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi

10.45 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi

09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi

09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) seferi

12.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi

12.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi

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