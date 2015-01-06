İstanbul ve Bursa'da deniz otobüsü seferleri iptal

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) resmi internet sitelerinden, bugün yapılması planlanan bazı seferlerini, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.
İDO’nun iptal edilen seferleri şöyle:
07.30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü seferi
08.00 Bursa - Armutlu - Yenikapı - Kadıköy Deniz Otobüsü seferi
09.00 Bursa - Yenikapı - Kadıköy Deniz Otobüsü seferi
Doğan Haber Ajansı’ndan İhsan Yalçın’ın haberine göre, BUDO'nun iptal ettiği seferler ise şöyle:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi
08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi
10.45 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi
09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi
09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) seferi
12.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi
12.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi