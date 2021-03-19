İstanbul ve Atina arasında iyi niyet protokolü | İmamoğlu: Diyalog ve dostluğun hiçbir zaman kaybedeni olmaz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atina ile iyi niyet protokolü imzalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis'in İstanbul temaslarına ilişkin fotoğrafları paylaşan İmamoğlu, "Diyalog ve dostluğun hiçbir zaman kaybedeni olmaz" dedi.

İmamoğlu şunları kaydetti:

"Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis bugün misafirimizdi. Patrikhane ziyaretinin ardından Süleymaniye ve Sultanahmet Camii ile İstanbul'un tarihi yerlerini gezdik. İki şehir arasında iyi niyet protokolü imzaladık."