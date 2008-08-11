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Politika

İstanbul ve Ankara'ya füze kalkanı

Uzun Menzilli Bölge Hava Savunma ve Füze Savunma Sistemi Projesi, tüm hava tehditlerine karşı Türkiye’nin bölge hava ve füze savunmasının sağlanmasını amaçlıyor.

11 Ağustos 2008 03:00

Uzun Menzilli Bölge Hava Savunma ve Füze Savunma Sistemi Projesi, tüm hava tehditlerine karşı Türkiye’nin bölge hava ve füze savunmasının sağlanmasını amaçlıyor. Proje çerçevesinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için ilk pakette 4 batarya alınacak.
Toplam 8 füze savar sistemi kurulacak. Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, uzun menzilli yüksek irtifa hava savunma sistemi tedarikinde dört ciddi adayın bulunduğunu, Rusya, ABD, Çin ve İsrail’le görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
Uzmanlara göre, iki ana rakip bulunuyor. Bunlardan biri Rusya, diğer ABD.
ABD’nin Patriot füzeleri, modernizasyon çalışmaları sonucunda, taktik füze ve füze dışı hava araçlarına karşın etkin bir sisteme sahip oldu.
Özelikle uzun menzilli hava savunma sistemleri konusunda oldukça iddialı olan Rusya, S-300 ve S400 füzelerini üretiyor. Rusya, füzelerin ortak üretiminin gerçekleştirilebileceğini de söylüyor. 2010’da aktif olarak hizmete girmesi planlanan uzun hava savunma sistemlerinden ikisinin Ankara ve İstanbul’a yerleştirilmesi, diğer iki sistemin ise tehdide göre konuşlandırılması bekleniyor.
TSK envanterinde halen uzun menzilli füze ve hava savunma sistemi bulunmuyor. Türkiye, halen kısa menzilli hava savunma ihtiyacını Rapier ve Kaideye Monteli Stinger füze bataryalarıyla karşılıyor. Orta menzilli hava savunma ise modernize edilmiş I-Hawk füze sistemleriyle sağlanıyor. Yüksek irtifa-uzun menzilli hava savunma sistemi, uzun menzilli füze saldırılarını, Türk hava sahasına girmeden yok etmeyi amaçlıyor.

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