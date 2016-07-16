İstanbul ve Ankara'da toplu taşıma ücretsiz

İstanbul ve Ankara'da toplu taşımayı kullanan vatandaşlardan ücret alınmıyor.

İstanbul Şehir Hatlarından yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde kapatılan ve gece boyunca tanklarla kapalı tutulan İstanbul Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden durdurulan trafik nedeniyle Üsküdar-Kabataş arasında sabaha kadar aralıksız arabalı vapurlarla ücretsiz taşımacılık hizmeti verdi.



Kabataş-Üsküdar arasındaki ücretsiz arabalı vapur seferleri devam ediyor.



Bu arada vatandaşlar metrobüs, tramvay ve metrodan da ücretsiz yararlanıyor.