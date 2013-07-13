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İstanbul ve Ankara'da TMMOB yürüyüşüne polis engeli

TMMOB'un yetki ve gelirlerini kısıtlayan yasayı protesto etmek için İstanbul ve Ankara'da toplanan mimar ve mühendislerin yürüyüşüne polis engel oldu

13 Temmuz 2013 21:21

TBMM Genel Kurulu'nda alınan gece yarısı kararıyla yetki ve gelirleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devredilen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği bugün İstanbul ve Ankara'da sokağa çıktı. İstanbul ve Ankara 'da toplanan birlik üyesi mimar ve mühendislerin yürüyüşüne polis barikatlarla engel oldu.

 

Basın açıklaması yapıldı

 

İstanbul'da Galatasaray Meydanı'nda toplanan yüzlerce mimar ve mühendis Taksim'e yürümek istedi. Ancak Galatasaray Lisesi önünde TOMA'larla barkat kuran çevik kuvvet polisi grubun yürümesine izin vermedi. Bunun üzerine açıklamayı Galatasaray Meydanı'nda okuyan grup, "Bu daha başlangıç mücadeleye devam", "Her yer Taksim her yer direniş" sloganları atarak bekleyişini sürdürdü.

Ankara'da ise Güvenpark'a yürümek isteyen mimar ve mühendisler Meşrutiyet Caddesi'nde kurulan polis barikatıyla durduruldu. Her iki kentteki eylemler devam ediyor.

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