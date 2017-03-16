İstanbul ve Ankara’da Newroz’a izin çıkmadı!

İstanbul Valiliği, Bakırköy Halk Pazarı’nda ayın 19’unda kutlanması planlanan Newroz etkinliğine izin vermedi. Ankara’da 19 Mart günü için Kolej Meydanı’nda yapılması planlanan Newroz kutlaması da valilik tarafından yasaklandı.

Bu yıl “Mutlaka kazanacağız” sloganıyla Bakırköy Halk Pazarı’nda kutlanması planlanan Newroz’a İstanbul Valiliği tarafından izin verilmedi.

Kararın üzerine Newroz Tertip Komitesi, yeni bir değerlendirme yapmak üzere toplandı.

Komite, konuya ilişkin daha sonra kamuoyunu bilgilendireceğini ifade etti.

Ankara’da da yasaklandı

Ankara Newroz Miting Tertip Komitesi’nin 19 Mart günü için Kolej Meydanı’nda yapmayı planladığı Newroz kutlamasına da valilik tarafından yasak getirildi.

Valiliğin yasağa dair gerekçesinde, “Toplantıya katılacak grup veya şahıslara yönelik, bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği” şeklinde ifadelere yer verildi.