İstanbul ve Ankara arasındaki D-100 karayolunda, karla mücadele için 61 milyon liralık ihale ortaya çıktı

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) Ankara ve İstanbul arasındaki 917 kilometrelik D-100 karayolunda (E-5) kar ve buzla mücadele işini 61 milyon TL'ye bir şirkete ihale ettiği öğrenildi. D-100 karayolu, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışında sıkıntı yaşanan yolların başında gelmişti.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre müdürlüğün, 2 Ağustos 2021’de 14’üncü Şube Şefliği ve 17’nci Şube Şefliği sorumluluğunda bulunan devlet ve kent yollarının rutin bakımı ve onarımı ile kar ve buz mücadelesi yapım işi için ihale düzenlediği bildirildi. İhale kapsamında toplam 44 şirket teklif verirken 25 teklif geçerli sayılarak değerlendirmeye alındı. Değerlendirmenin ardından ihale, Bursa merkezli Ceta İnşaat isimli şirkete bırakıldı.

61 milyon TL'lik sözleşme

Şirket ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında 3 Aralık 2021 tarihinde sözleşme imzalandı. İşin yaklaşık maliyetini 93 milyon 914 bin TL olarak hesaplayan KGM, şirket ile 61 milyon TL’lik sözleşme imzaladı. İhale kapsamında, KGM İzmit Şube’ye bağlı 477 kilometrelik yol ve KGM Sakarya Şube’ye bağlı 440 kilometrelik yol olmak üzere toplam 917 kilometrelik yolun 36 ay süre boyunca rutin bakımı ile kar ve buzla mücadelesi için çalışılacağı belirtildi.

Toplam 61 milyon TL’lik iş kapsamında yapılacak kar ve buz ile mücadele çalışması, ihale dokümanında şöyle tarif edildi: “Kar mücadelesi, karın yol platformunda birikmesinin engellenmesini ve yağan karın kar makineleriyle yol yüzeyinden mekanik olarak uzaklaştırılmasını içermektedir. Buzla mücadele çalışmaları ise buzlanma önleyici ve buzlanma giderici olmak üzere iki ayrı kısımdan oluşmaktadır. Devlet yolları, il yolları, ücretli olmayan diğer yollar ve protokolle bakımı yapılan yollardır. Kar yağışı ile beraber yol platformu kardan temizlenecektir. Yollarda trafiğin aksamaması için kar temizleme faaliyeti, hava şartları elverdiği sürece aralıksız devam edecektir.”