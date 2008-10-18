T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul ve Adana'da gerginlik

PKK yandaşları İstanbul Küçükçekmece ve Ümraniye ile Adana'da gece molotof kokteyli attı, işyerlerini taşladı.

18 Ekim 2008 03:00

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinde dövüldüğü iddialarını bahane eden bölücü terör örgütü yandaşları Küçükçekmece ve Ümraniye'de sokaklara döktü.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde toplanan ve yaşları 15-18 arasında değişen yüzü maskeli bir grup, ortalığı birbirine kattı. Ara sokaklarında devam eden gösteri sırasında molotof kokteyli atan grup bazı işyerlerini de taşladı.

Ellerindeki molotofları rastgele atan grup, vatandaşlara büyük korku yaşattı. Paniğe kapılan vatandaşlar kaçarken, slogan atarak yürüyen göstericiler bir sokağın başında bulunan seyyar tezgahı dağıttılar.

Yürüdükleri yerlerde bazı işyerlerinin camlarını taş atarak kıran göstericiler, bazı vatandaşların tepkisi üzerine kaçarak sokak aralarına girdiler. Ellerindeki molotoflarla ortalığı savaş alanına çeviren göstericiler, sokak arasında bulunan bir markete de molotof kokteyli attılar. Çıkan yangın market görevlileri tarafından söndürüldü.

Ümraniye'de TEm Otoyolu'na molotof kokteyl 

Ümraniye'de ise yaklaşık 50 kişilik grup yolu trafiğe kapatarak yasadışı eylem yaptı. Ellerindeki molotofları yere atarak ateşe veren göstericiler daha sonra TEM Otoyolu'na indi. Araçların geçişi sırasında molotof kokteyllerini TEM Otoyolu'na atan grup büyük tehlike atlattı. Cadde üzerindeki bir gözlükçünün camını kırarak gözlükleri alan grup kar maskelerinin üzerine taktı. Grup çevik kuvvet ekiplerinin gelmesi üzerine ara sokaklara dağılarak kaçtı.

Adana da karıştı

PKK yandaşları Adana'yı da savaş alanına çevirdi. Bir grup vatandaş ise korsan gösteri yapıp evlerini taşlayan terör örgütü yandaşlarına sopalarla saldırdı. Polis ekipleri ise bir yandan öfkeli Adanalıları yatıştırmaya çalışırken bir yandan da korsan gösteri yapan gruba müdahale etti. 
Barbaros Mahallesi'nde toplanan grup, Eminağa Caddesi'nde ateş yakıp terör örgütü lehine sloganlar atarak yolu trafiğe kapatmak istedi. Cadde üzerindeki araçların camlarını kıran, vatandaşların yaşadığı evleri taşlayan gruba polis müdahale etti.

Ara sokaklara kaçarak dağılan gruptakiler, bir süre sonra çarşamba pazarı üzerinde yeniden toplanarak gösterilerine devam etmek istedi. Bunun üzerine güvenlik güçleri, tazyikli su ve göz yaşartıcı bomba kullanarak gruptakileri dağıttı.Gaz bombasından bazı polisler de etkilendi.

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24