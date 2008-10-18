İstanbul ve Adana'da gerginlik

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinde dövüldüğü iddialarını bahane eden bölücü terör örgütü yandaşları Küçükçekmece ve Ümraniye'de sokaklara döktü.



Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde toplanan ve yaşları 15-18 arasında değişen yüzü maskeli bir grup, ortalığı birbirine kattı. Ara sokaklarında devam eden gösteri sırasında molotof kokteyli atan grup bazı işyerlerini de taşladı.



Ellerindeki molotofları rastgele atan grup, vatandaşlara büyük korku yaşattı. Paniğe kapılan vatandaşlar kaçarken, slogan atarak yürüyen göstericiler bir sokağın başında bulunan seyyar tezgahı dağıttılar.



Yürüdükleri yerlerde bazı işyerlerinin camlarını taş atarak kıran göstericiler, bazı vatandaşların tepkisi üzerine kaçarak sokak aralarına girdiler. Ellerindeki molotoflarla ortalığı savaş alanına çeviren göstericiler, sokak arasında bulunan bir markete de molotof kokteyli attılar. Çıkan yangın market görevlileri tarafından söndürüldü.



Ümraniye'de TEm Otoyolu'na molotof kokteyl



Ümraniye'de ise yaklaşık 50 kişilik grup yolu trafiğe kapatarak yasadışı eylem yaptı. Ellerindeki molotofları yere atarak ateşe veren göstericiler daha sonra TEM Otoyolu'na indi. Araçların geçişi sırasında molotof kokteyllerini TEM Otoyolu'na atan grup büyük tehlike atlattı. Cadde üzerindeki bir gözlükçünün camını kırarak gözlükleri alan grup kar maskelerinin üzerine taktı. Grup çevik kuvvet ekiplerinin gelmesi üzerine ara sokaklara dağılarak kaçtı.



Adana da karıştı



PKK yandaşları Adana'yı da savaş alanına çevirdi. Bir grup vatandaş ise korsan gösteri yapıp evlerini taşlayan terör örgütü yandaşlarına sopalarla saldırdı. Polis ekipleri ise bir yandan öfkeli Adanalıları yatıştırmaya çalışırken bir yandan da korsan gösteri yapan gruba müdahale etti.

Barbaros Mahallesi'nde toplanan grup, Eminağa Caddesi'nde ateş yakıp terör örgütü lehine sloganlar atarak yolu trafiğe kapatmak istedi. Cadde üzerindeki araçların camlarını kıran, vatandaşların yaşadığı evleri taşlayan gruba polis müdahale etti.



Ara sokaklara kaçarak dağılan gruptakiler, bir süre sonra çarşamba pazarı üzerinde yeniden toplanarak gösterilerine devam etmek istedi. Bunun üzerine güvenlik güçleri, tazyikli su ve göz yaşartıcı bomba kullanarak gruptakileri dağıttı.Gaz bombasından bazı polisler de etkilendi.



