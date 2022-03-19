İstanbul Valisi Yerlikaya’dan İstanbullulara kuvvetli kar yağışı uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunarak vatandaşlara, “Lütfen bugün de zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım” iye seslendi.

Dün İstanbul’da turuncu alarmın kalktığını duyuran Yerlikaya, bugün sabah saatlerinde kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Günlerdir yaptığımız tüm uyarıları dikkate aldığınız,kurallara riayet ettiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerini aktaran Yerlikaya, “İstanbul’da bugün kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Lütfen bugün de zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım” ifadesini kullandı.

Yerlikaya saat verdi: Kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışları bekleniyor

Yerlikaya ilerleyen saatlerde yaptığı yeni bir paylaşımda da vatandaşları şöyle uyardı:

"Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün bu sabah saat 10.30’daki verilerine göre İstanbul genelinde bugün saat 12.00-24.00 arası Kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Lütfen dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım."

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