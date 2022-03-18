Saat vererek "kuvvetli kar sağanağı" uyarısı yapan İstanbul Valiliği duyurdu: Motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre yaptığı duyuruda saat vererek İstanbulluları kuvvetli kar sağanaklarına karşı uyardı. Yerlikaya, bugün saat 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.

Saat 18.00 ila 24.00 arasında kuvvetli sağanak yağışların beklendiği belirtilen Yerlikaya, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaya, dışarıdaki vatandaşları evlerine dönmeye, toplu taşımayı tercih etmeye çağırdı.

Vali Yerlikaya bir sonraki paylaşımında, bugün saat 17.30’dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışları yasaklandığını duyurdu.