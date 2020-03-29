İstanbul Valisi Yerlikaya'dan "48 saat evden çıkma" çağrısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip Koronavirüs'e karşı evden çıkmama uyarısını yineledi. Vali Yerlikaya, "48 saat evden çıkma" çağrısı yaptı.

İstanbul Valisi Yerlikaya, İstanbullulara 'Evinde kal' çağrısını yineleyerek '48 saat hiç çıkma' çağrısı yaptı.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için '48 saat hiç çıkma', ' Evinde kal İstanbul."

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 salgınında Türkiye'de son 24 saatte 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Virüs nedeniyle can kaybı 108'e çıkarken, 1704 yeni tanıyla toplam vaka sayısı 7 bin 402'ye yükseldi.