İstanbul Valisi Yerlikaya: İstanbul’dan Ankara yönüne doğru trafik akışı sağlanmaya başladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olumsuz hava şartları nedeniyle Bolu yönüne gidecek vatandaşlara izin verilmediğini açıkladı. Yerlikaya ilerleyen saatlerde trafiğin açıldığını duyurdu.

Kar yağışının gece saatlerinde etkisinin artırmasıyla birlikte D-100 karayolu Bolu Dağı ve Kaynaşlı mevkiinde yol karla kaplandı. Karla kaplı yolda ilerleyemeyen ve Ankara istikametine giden onlarca otobüs Kaynaşlı mevkiinde beklemeye başladı. Otobüslerde bekleyen yolcular ihtiyaçlarını gidermek için tesislere akın etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Günaydın Hemşehrilerim, Bu sabah 08.20 itibarıyla, Bolu yönüne doğru trafik akışı henüz başlamadığından, yola çıkmak için bekleyen sürücülerimize izin veremiyoruz.Dağıtım kamyonuKar tanesi. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sabır ve anlayışınıza teşekkür ederim.”

Yerlikaya saat 10.00 civarında İstanbul’dan Ankara yönüne doğru trafik akışının sağlanmaya başladığını duyurdu. Yerlikaya sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.