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Koronavirüs

İstanbul Valisi Yerlikaya: 2. doz Koronavirüs aşılaması yüzde 67,5

"2. dozda mavi renge ulaşmak için 942 bin 341 kişi kaldı"

22 Eylül 2021 13:57

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yapılan 2. doz Koronavirüs aşılamasında yüzde 67,5 oranına çıkıldığını açıkladı. Yerlikaya, 2. dozda mavi renge ulaşmak için 942 bin 341 kişinin kaldığını belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Koronavirüs aşılamalarında İstanbul'daki verileri açıkladı. Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İstanbul’umuzda 22 Eylül itibarıyla 1.doz 9.611.654, 2.doz 7.611.654 3.doz 1.318.649 aşı yapıldı. 1. doz oranımız %83,8 2. doz oranımız %67,5. 2. dozda mavi renk için 942.341 hemşehrimiz kaldı. 2.dozda da İstanbul’umuza mavi renk yakışır." ifadeleri yer aldı.

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