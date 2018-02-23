İstanbul Valisi Vasip Şahin'den Kartal Cemevi ile ağız ve diş sağlığı merkezine ziyaret

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Valisi Vasip Şahin, Kartal Esentepe Mahallesi’nde aynı bina içerisinde yer alan Cemevi ile Kartal Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni ziyaret etti.

Vali Şahin’in ilk durağı, Kartal Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi oldu. Ziyarette Vasip Şahin’e, Kartal Kaymakamı Cemil Aksak, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Gülcemal Fidan, Gökhan Yüksel, Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş, Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Nuray Sancaklı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de eşlik etti.

İstanbul Valisi Vasip Şahin’e Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hakkında bilgi veren Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, “Koruyucu ve önleyici sağlık hizmeti politikalarımız doğrultusunda, Kartallı vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesi için Sayın Başkanımız Op. Dr. Altınok Öz’ün öncülüğünde hayata geçirdiğimiz ağız ve diş sağlığı merkezimiz, alanında uzman diş hekimleri ve çalışan kadrosuyla 4-14 yaş aralığındaki çocuklara ve Türkiye’deki bütün engelli yurttaşlarımıza ücretsiz hizmet veriyor. Engelli vatandaşlarımızı, engelli hizmet araçlarımız ile evlerinden alıyor, sağlık merkezimize getirip tedavilerini uygulayarak tekrar evlerine bırakıyoruz” şeklinde konuştu.

VALİ ŞAHİN KARTAL BELEDİYESİ ÇOCUK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ’Nİ GEZDİ

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Fidan, konuşmanın ardından, beraberindekilerle birlikte Vasip Şahin’e eşlik ederek Kartal Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni gezdirdi. Gezi sırasında ağız ve diş sağlığı merkezine tedavi olmak için gelen çocuklarla karşılaşan Vasip Şahin, bir süre sohbet ederek annesinden ve doktorlardan da minik hastanın durumu ile alakalı bilgi aldı.

KARTAL CEMEVİ VALİ ŞAHİN’İ AĞIRLADI

Vasip Şahin’in sonraki durağı ise Kartal Cemevi oldu. Burada da Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş ile bir süre sohbet eden Vasip Şahin’e Selamı Sarıtaş tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Görüşmelerin sonunda İstanbul Valisi Vasip Şahin tüm ekiple birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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