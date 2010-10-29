-İSTANBUL VALİSİ TEBRİKLERİ KABUL ETTİ İSTANBUL (A.A) - 29.10.2010 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Cumhuriyetin ilanının 87. yıl dönümü dolayısıyla tebrikleri kabul etti. Mutlu, Valilikteki törende, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, vali yardımcıları, askeri erkan, ilçe emniyet müdürleri, kurum müdürleri ve çeşitli dinlerin temsilcilerinin tebriklerini kabul etti. Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Mutlu, Cumhuriyet Bayramı'nın devletin en büyük milli bayramı olduğunu söyledi. İstanbul'un bu büyük bayrama çok coşkulu hazırlandığını, Vatan Caddesi'ndeki gösterilerle paylaşmayı çok arzuladıklarını ifade eden Mutlu, ''Halen devam eden yağış nedeniyle dün iptal zorunluluğumuz oldu, ama törenin diğer kısımlarını icra edeceğiz. Pazar günü iyi bir havada, çok güzel bir şekilde bu büyük bayramımızı kutlamış olacağız'' dedi. Cumhuriyetin çok kıymetli olduğunu ve 87. şeref yaşına ulaştığını belirten Mutlu, şöyle devam etti: ''Cumhuriyet Bayramı'mızı, nice yıllar bağımsız hür ve büyük Atatürk'ün bize gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma azmi içerisinde idrak edeceğiz. Her yıl biraz daha milletçe, devletçe büyüyerek, geleceğimizi daha müreffeh, daha mutlu, daha güzel hale getirmek için gayret edeceğiz. Büyük Atatürk'ün milletimize önemli hedeflerinden bir tanesi de çalışmayı öğütlemesidir. En çok ihtiyacımız olan şeyin çalışmak olduğunu ifade ediyor. Gerçekten Türk milleti çalışkandır, zekidir, daha fazla çalışarak inşallah geleceği daha iyi kuracaktır. Bugün ulaşmış olduğumuz 87. yılda, 87. yıl evveliyle mukayese edildiğinde ne kadar büyük bir ülke, ne kadar güçlü bir millet olduğumuzu görüyoruz. Bölgemizde, dünyada saygın sözü dinlenir bir ülke haline geldik. Bunu inşallah, dünyanın bugün 16. büyük ülkesi olmanın ötesinde Cumhuriyetin 100. yılında dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girme idealiyle doluyuz. Ümit ediyoruz, inanıyoruz ki Türk milleti kendisini bu geleceğe taşıma noktasında çok daha çalışkan çok daha gayretli olacak, en büyük gücünü de milli iradesinden, milli birlik ve beraberliğinden alacaktır.'' -''VATAN CADDESİ ÇOK ÖZEL BİR YERDİR''- Hüseyin Avni Mutlu, bir gazetecinin ''Vatan Caddesi geçtiğimiz dönemlerde, bayram kutlamalarında trafiğin kilitlenmesine neden olduğu gerekçesiyle tartışılmıştı. Bu bayram da ertelenmesi dolayısıyla pazar gününe denk gelecek. İlerleyen yıllarda törenlerin başka yerde yapılmasıyla ilgili bir şey düşünülüyor mu?'' sorusunu şöyle yanıtladı: ''Bayramlarımız, milletimizin bayramlarıdır. Bu bayramları, en iyi şekilde, en coşkulu şekilde, en yüksek katılımla en uygun yerde kutlamak ideal olandır. Bu noktada Vatan Caddesi, çok müstesna, çok özel bir yerdir. Herkesin çok rahatlıkla katılabildiği ve çok rahat bir bayramın yapılabildiği alandır. Böylesine bir alanın aynı zamanda İstanbul'un trafik noktasında çok ciddi bir arter olması nedeniyle özeliği vardır. Bu ikisini bir arada birleştirebilmek, dolasıyla bayramı en güzel şekilde kutlamak ve İstanbulluların trafikte sıkıntılarını asgariye düşürmek için de çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Önemli olan bayramları kutlamaktır. Ama bunun yeri tamamen idarenin takdiridir. Bu konuyla ilgili çıkan değerlendirmeleri de takip ediyoruz. Bunun üzerine çalışıyoruz. Uygun olan neyse zamanı geldiğinde yapılır.''