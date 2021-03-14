İstanbul Valisi: Son bir yılda sadece İstanbul’da 33 sağlık çalışanımızı Covid-19 yüzünden kaybettik

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Son bir yılda sadece İstanbul’da 33 sağlık çalışanımızı Covid-19 yüzünden kaybettik" dedi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde yatan hastalarımızı ziyaret ettim. Sağlıkla alınan bir nefesin, Covid-19 önlemlerinin ne kadar önemli olduğuna bir kez daha şahit oldum. İçeride sağlık çalışanlarımız insanüstü bir gayretle çalışıyorlar. Sağlık ordumuz koruyucu kıyafetler içinde, yüksek risk altında saatlerce çalışıyor, hayat kurtarıyor. Kıymetli İstanbullular, özellikle son bir yıldır doktorlarımızı, hemşirelerimizin, sağlık çalışanlarımızın değerini anladık. Allah hepsinden razı olsun." ifadesini kullandı.

Yerlikaya açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Son bir yılda sadece İstanbul’da 33 sağlık çalışanımızı Covid-19 yüzünden kaybettik. Ülke genelinde ise 29 bin 356 vatandaşımız maalesef yaşamını yitirdi. Kıymetli sağlık çalışanlarımız, hayat kurtarmak için saatlerce uykusuz nöbet tutuyorsunuz. Salgın koşullarında ailelerinizden mahrum kalıyorsunuz, hiçbirinizin hakkı ödenmez. Sizler bizim kahramanlarımızsınız. 14 Mart Tıp Bayramınızı gönülden kutluyorum."