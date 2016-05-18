İstanbul Valisi Şahin: Mülteciler dilenciliği devam ettirirlerse aileleri ile birlikte kampa gönderiyoruz

İstanbul Valisi Vasip Şahin’in, Eminönü’ndeki valilik binasında gerçekleştirilen toplantının ağırlıklı konusunu, İstanbul’daki güvenlik olayları oluşturdu. Vali Şahin, ‘Suriyeliler geldi, suç oranı arttı’ denilmesinin haksızlık olacağını dile getirdi. Vali Şahin, “Dilencilikle ilgili de özel bir proje geliştirdik. Merkezi noktalarda dilencilik azaldı. Eğer bu işi devam ettirirlerse, aileleri ile birlikte kamplara gönderiyoruz” diye konuştu.

Habertürk’ün haberine göre, İstanbul’da güvenlik ve huzurun sağlanması için çok ciddi çalışmaların yürütüldüğünü ve bunun da olumlu sonuçlarının alındığını dile getiren Şahin, “15 milyon insanın yaşadığı İstanbul’da cinayet ortalaması 1-2 cinayeti geçmiyor. Gönül hiç olmamasını ister tabii ki. Ama böyle büyük metropollere baktığınız zaman İstanbul gerçekten çok güvenli. Metropol güvenliği açısında terör tehdidi dışında İstanbul, dünyanın en güvenli metropollerinden birisi. 15 milyon insanın yaşadığı şehirde günde ortalama bizim 900 hadisemiz var. Bunun içerisinde çok basit yaralamalar da var. Kaza ve yangınlar, ufak çaplı hırsızlıklar da var” dedi.

“Asayiş olayları azaldı”

Geçen yıla göre İstanbul’daki asayiş olaylarında yüzde 9 oranında bir azalma olduğunu ifade eden Vali Şahin, “İstanbul bir dünya şehri. Büyük bir metropol ama aslında Anadolu’nun kodlarını hâlâ barındırıyor. Hâlâ; ahlak, etik, inanç, aile ve diğer değerler birçok şeyi tolere ediyor. Yanlış davranışların düzeltilmesinde yardımcı oluyor bu değerler. Dolayısıyla bu noktada baktığımız zaman metropol olarak iyi bir noktadayız. Neticede insan ideali arıyor. Nüfusa baktığımızda 15 milyon resmi nüfusumuz. Bunun dışında Suriyeliler, günlük gelip gidenler, turistler var” diye konuştu.

“50 bin öğrenci okutuyoruz”

“Suriyeliler geldi, suç oranı arttı” denilmesinin haksızlık olacağını dile getiren Şahin, şöyle konuştu: “İstanbul’da yaklaşık 500 bin Suriyeli yaşıyor. Suça karışanların oranı 5-10 bini geçmez. Bunların içinde dilencilik hadiseleri de dahil ve tekrar olaylar da var. Suriyelilerin entegrasyonu için de yürütülen birtakım eğitim projeleri yürütülüyor. Türkçe kurslarına dahil oluyorlar. Yaklaşık 50 bin öğrenci okutuyoruz. Bu sayıyı artıracağız. Suriyeli öğretmenlerden bu konuda istifade ediliyor” dedi. Suriyeli dilencilerle ilgili de çalışmaları olduklarını vurgulayan Şahin, şunları söyledi: “Dilencilikle ilgili de özel bir proje geliştirdik. Merkezi noktalarda dilencilik azaldı. Eğer bu işi devam ettirirlerse, aileleri ile birlikte kamplara gönderiyoruz.”