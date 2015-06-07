İstanbul Valisi: Plakasız polis aracı olmaz

CHP, İstanbul'daki 15 ilçede oy kullanılan okulların önünde görülen 'plakasız araçları', fotoğraflarıyla birlikte İstanbul Valiliği'ne bildirdi. Radikal'den İsmail Saymaz'a konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Plakasız polis aracı olamayacağını" söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın, İstanbul'daki pek çok ilçede oy kullanılan okulların önünde görülen 'plakasız araçlar' ile ilgili tespitleri ve fotoğrafları bir dosya halinde İstanbul Valiliği'ne gönderdiklerini açıkladı. Karayalçın, bu araçların 'polis aracı' olduğu yönündeki iddiaları da ilettikleri İstanbul Valisi Vasip Şahin'in kendilerine, "Plakasız polis aracı olamaz. Sivil polis aracı da olsalar plaka bulundurmak zorundalar" yanıtını verdiğini aktardı.

Karayalçın, İstanbul Valisi'nin konuyu önemsediğini ve 'derhal araştıracağını' söylediğini belirtti.