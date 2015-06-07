Okul önlerindeki plakasız araçlar için İstanbul Emniyeti'nden açıklama

Oy kullanma işlemleri sürerken okul önlerindeki plakası araçları seçmenlerin tepkisini çekiyor. Plakasız araç fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan seçmenler konuya ilişkin açıklama bekliyor. Öte yandan araçların oy hırsızlığı için kullanılacağı iddiasına karşı Twitter'da #lastikleripatlat etiketinde kullanıcılar plakasız araçların lastiklerini patlatma çağrısı yaptı.

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile görüştüğünü söyledi. Karayalçın Vali Şahin ile görüşmesini şöyle anlattı:

“Böyle çok sayıda ihbar elimize ulaştı. Bana gelen duyumları Vali Bey’e aktardım. Sayın Vali bunu çok önemsedi. Önemli bir bilgi olarak değerlendirdi. Plakasız araçların bulunduğu okulların listesini istedi. Bize gelen duyumları listeliyoruz. Fotoğraflar var elimizde. Fotoğrafları ve listeyi İstanbul Valisi’ne göndeceğiz. Bir tahminde bulunamam ama bunların polis aracı olamayacağını Vali Bey söyledi. İster sivil, ister resmi olsun polis araçlarının plakası olacağını söyledi. Polis aracı olduğu söylemişlerdi ancak Vali Bey’in açıklamasından sonra öyle olmadığını anlıyoruz.”

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, polise sorduğunu, araçların polisin olduğu bilgisini aldığını söyledi. Erdoğdu, "Neden plakasız' dedim kem küm ettiler araştırıyoruz" dedi.

MHP milletvekili Lütfü Türkkan ise Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

Plakasız araç kullanımına müsaade etmeyin. Lastik indirmek dahil her türlü müdahalede bulunun ama oy çuvallarının o araçlarla nakline müsaade etmeyin.

İstanbul Emniyeti'nde plakasız araç alarmı

İstanbul Emniyeti de plakasız araçlar konusunda harekete geçti.

Polis merkezinden yapılan anonslarla tüm bölgelerdeki motorize polis ekipleri okullara yönlendirildi. Söz konusu araçlarla karşılaşılması halinde araçların kullanıcılarına cezai işlem uygulanması talimatı verildi.

İstanbul Emniyeti'nden açıklama

İddialar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

07.06.2015 tarihinde bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada “Okul Önlerinde Plakasız Araçlar” şeklinde yer alan haberler ile ilgili olarak Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda;



12’si polis, 8’i vatandaş aracı olmak üzere toplam 20 araç tespit edilerek haklarında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 23. Maddesi hükümlerince cezai işlem yapılmıştır. Cezai işlem uygulanan araçlar içerisinde polis memurlarının şahsına ait olduğu tespit edilenler hakkında da ayrıca disiplin soruşturması başlatılmıştır. Konu ile ilgili araştırmalarımız devam etmektedir.