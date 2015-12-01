İstanbul Valisi: Patlamayla ilgili bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Bayrampaşa'da metro istasyonu yakınlarındaki Kadife Kavşağı'nda meydana gelen patlamayla ilgili olarak, "Bir vatandaşımız hafif yaralandı. Patlamanın neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Bu konuda bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz" dedi.

İstanbul'da Bayrampaşa Metro İstasyonu yakınlarındaki Kadife Kavşağı'nda 17:30 sıralarında bir patlama meydana geldi. Patlamada bir kişi hafif yaralandı. Polis telsizlerine patlamanın trafodan kaynaklandığı iddiasının yansıdığı öne sürülürken Doğan Haber Ajansı, patlamanın meydana geldiği yerde hasara uğramış bir araç bulunduğunu iddia etti.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Bayrampaşa'daki patlamaya ilişkin şunları söyledi:

"Kadife Kavşağı'nda bir patlama meydana geldi. Bir vatandaşımız hafif yaralandı. Patlamanın neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Bu konuda bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz."