Güvenlik kaynakları: Bayrampaşa'daki patlamaya el yapımı, parça tesirli bir bomba yol açtı

Bayrampaşa Metro İstasyonu yakınlarındaki Kadife Kavşağı'nda 17:30 sıralarında bir patlama meydana geldi. Patlamada en az bir kişi hafif yaralandı. Yaralanan Adnan Yalçın'ın (36) hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Doğan Haber Ajansı, patlamanın meydana geldiği yerde hasara uğramış bir araç bulunduğunu iddia etti. Hürriyet’e konuşan güvenlik kaynaklarına göre, patlamaya parça tesirli bir bombanın neden oldu.

Doğan Haber Ajansı, Bayrampaşa'da gerçekleşen patlamanın, polisleri taşıyan bir otobüse yönelik olduğunu aktardı. Ajansın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Çevik Kuvvet otobüsünün hedef alındığı saldırıya el yapımı parça tesirli bomba yol açtı. Öte yandan polis bölgede olayın öncesi ve sonrasında şüpheli hareketleri görülen bazı kişilerin eşkallerini belirledi ve yakalamak için çalışma başlattı.

Vali: Tüm ihtimalleri değerlendiriyoruz

İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Bayrampaşa'da Kadife Kavşağı'nda bir patlama meydana geldi. Bir vatandaşımız hafif yaralandı, patlamanın neden kaynaklandığını henüz bilmiyoruz. Bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz" dedi.

Patlamanın olduğu bölgede polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Çok sayıda itfaiye aracının sevk edildiği bölgeden araç ve yaya geçişine izin verilmiyor.

El yapımı, parça tesirli bomba

Polis telsizlerinden patlamanın trafodan kaynaklandığı bilgisi geçtiği iddia edilirken Doğan Haber Ajansı, patlamanın meydana geldiği yerde hasara uğramış bir araç bulunduğu bilgisini geçti. Hürriyet’e konuşan güvenlik kaynaklarına göre, patlamaya parça tesirli bir bomba neden oldu.

Metro seferleri yeniden başlatıldı

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bir polis helikopteri de havadan sürekli denetim yaptı. Patlamanın olduğu cadde trafiğe kapatılırken, güvenlik güçleri de çevrede önlem alarak delil topladı.



Patlamadan sonra metro seferleri bir süre durduruldu. Ardından, seferler tek hat üzerinden yeniden başladı.