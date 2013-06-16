İstanbul Valisi 'Oğlu için yardım istedi' dedi, Dündar'ın oğlu Ankara'da çıktı!

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun, gazeteci Can Dündar'ın kendisini arayarak Gezi Parkı'ndaki oğlu için yardım istediği iddası doğru çıkmadı. Can ve Dilek Dündar'ın oğlu Ege'nin, Mutlu'nun iddasının aksine İstanbul'da değil Ankara'da olduğu ortaya çıktı.

Milliyet gazetesi yazarı Can Dündar, polisin Gezi Parkı'na müdahalesinin ardından Halk TV'nin kendisine telefonla bağlanması üzerine, özetle şunları söyledi:

*Ben bir babayım, gerekirse oraya gidip TOMA'nın önüne yatacağım. Başka yolu yok. İstedikleri nedir yani? Bir parkı koruyor bu çocuklar. Neyin intikamı alınıyor, akıl alır gibi değil. Annelerin kucağından çocuklarını alıyorlar. Çocukların çığlıklarına tanık oluyorum. Akıl alır gibi değil. Buna inanamıyorum. Ben kaç yıldır gazetecilik yapıyorum, bu kadar pervasızca yapılmış müdahale görmedim. En basit savaşta bile kadınlar ve çocuklar korunur. Çocukların üstüne gaz atılan bir savaş görmedim. Şu anda tanık oluyorum. Bu akıl alacak birşey değil. Çocuklar ağlıyor. Biraz önce Vali ile görüştüm, çaresizliğini söyledi."

Vali: Oğluna yardım için aradı

Can Dündar'ın bu sözleri, Gezi Parkı'na müdahalenin ardından gazetecilerin karşısına çıkan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'ya soruldu. Mutlu, Can Dündar ile daha önce de birkaç kez görüştüğünü belirttikten sonra özetle şunları söyledi:

"Can Bey ile kısa süreli bir görüşme yaptık. Kendi çocuklarının orada olduğunu söylediler. Bu konuda da benden yardımcı olmamı istedi. Ben de birebir çocukları için yardımda bulunamayacağımı bütün çocuklar için gerekli hassasiyetin gösterildiğin söyledim. Sonra bir sıkıntı olmadığını gördük. Benimle yaptığı konuşması yanlış aktarıldı. Basına yanlış aktarım olduğu anlaşılıyor. Bizim yaptımız ortada."

Haberlerin ardından Prof. Baskın Oran ile eşi Seyhan Oran, Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar'a mesaj göndererek iyi olup olmadıklarını sordular. Dilek Dündar, Seyhan Oran'a verdiği cevabi mesajda "İyiyiz, Ege Kuğulu'da. Onu eve çağırıp duruyorum. Can İstanbul'da" diyerek oğlunun İstanbul'da olmadığını dile getirdi.

Vali Mutlu'nun, Can Dündar'ın Gezi Parkı'ndaki gençleri kastederek "çocuklarımız" demesini, kendi çocuğu için yardım istediği biçiminde anlayarak gazetecilere duyurmasının ardından, bazı internet sitelerinde Can Dündar'ı hedef alan yayınlar yapılması dikkat çekti.